Prieskum: Voľby by v auguste vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Hlas-SD
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,1 percenta hlasov.
Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,2 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 11,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostala strana SaS (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,6 percenta) a Republika (7,4 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročilo aj KDH (7,1 percenta).
Pred bránami parlamentu by zostali strana Demokrati (4,8 percenta), SNS (4,5 percenta) a Maďarská aliancia (4 percentá). Do NR SR by sa nedostalo ani hnutie Sme rodina (3,6 percenta), Kresťanská únia (0,5 percenta), Strana vidieka (0,5 percenta) či Pirátska strana-Slovensko (0,4 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 34 a Hlas-SD 21 kresiel. So 14 poslancami by v NR SR bolo hnutie Slovensko a SaS. Republika a KDH by získali po 13 mandátov.
Prieskum sa realizoval od 5. do 11. augusta na vzorke 1000 respondentov.
Na Liptove zaútočil medveď na človeka, zásahový tím obhliada terén
Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď.
SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka
Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov na polovicu.
Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov
S návrhom na zníženie počtu samosprávnych krajov nesúhlasí ani opozičné hnutie Slovensko. Označuje ho za „populistické výkriky“ bez analýz a údajov.
Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach
Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.