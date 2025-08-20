  • Články
Skončil sa presun historického kostola v Kirune na nové miesto

  • DNES - 18:12
  • Kiruna
Skončil sa presun historického kostola v Kirune na nové miesto

V meste Kiruna ležiacom na severe Švédska v stredu úspešne dokončili premiestňovanie svetoznámeho dreveného kostola širokého 40 metrov a vážiaceho 672 ton. Ikonická stavba postavená v rokoch 1909 - 1912 dorazila na svoje nové miesto okolo 14.30 h SELČ, informuje agentúra AFP.

Premiestňovanie kostola v jednom celku na miesto vzdialené päť kilometrov od pôvodného trvalo dva dni a sledovali ho tisíce zvedavcov – nielen priamo na mieste, ale aj prostredníctvom priameho prenosu verejnoprávnej televízie SVT. V stredu prišiel na miesto aj švédsky kráľ Karol XVI. Gustaf.

Sťahovanie kostola, ktoré zabezpečovala a financovala štátna banská spoločnosť LKAB, sa plánovalo a pripravovalo niekoľko mesiacov. Okrem iného sa musela rozšíriť cesta a upraviť okolitý terén.

Kostol podkopali a umiestnili na obrovské oceľové nosníky. Pod ne sa nasunula diaľkovo ovládaná plošina s celkovo 224 kolesami, na ktorej sa náklad v utorok ráno vydal slimačím tempom na svoju trasu.

Významný švédsky kostol v Kirune sa sťahuje na nové miesto

Premiestnenie kostola si vyžiadala skutočnosť, že Kiruna sa nachádza na mieste, kde sa ťaží železná ruda. Ložiská siahajú aj pod mesto, ktoré sa postupne podkopávava, takže hrozí, že jeho časti by sa mohli prepadnúť. Už v roku 2007 sa preto rozhodlo o presťahovaní približne 6000 obyvateľov z centra 18-tisícového mesta, ako aj desiatok obchodov, škôl a nemocnice. Tento proces sa má dokončiť do roku 2035.

Kostol v Kirune bol postavený podľa návrhu architekta Gustafa Wickmana. Exteriér je v neogotickom štýle, zatiaľ čo oltár je v secesnom štýle. Interiér je vyzdobený motívmi inšpirovanými Sámami, pôvodnými obyvateľmi regiónu. Je považovaný za jednu z najkrajších budov vo Švédsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
