Skupina Inekafe ohlásila turné 30 rokov Grand Finále
Československá pop-punková legenda Inekafe oslávi 30 rokov na scéne výnimočným turné. Inekafe - 30 rokov Grand finále CS klub Tour vypukne v decembri tohto roku a potrvá až do februára 2026.
Z jedenástich koncertov odohrá kapela dva špeciálne v Prahe a Bratislave, zvyšných deväť vo štvorici v klasickom rockovom formáte. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Turné začnú 11. decembra 2025 v bratislavskom MMC, ďalšími zastávkami budú Plzeň, Pardubice, Brno, Frýdek-Místek, Olomouc, Trenčín, Zvolen, Košice, Žilina, záverečný bude 26. februára koncert v pražskom Paláci Akropolis.
„Naša kapela oslavuje 30 rokov - 30 rokov cesty z garáže v prístave až na poschodie, z ktorého máme dnešný výhľad. Je to zvláštny pocit. Už dlhé roky sa veľmi bránim slovu legenda. Stále si pripadám, ako ten istý blbec z garáže ako v 95-tom. Pomaly si ale uvedomujem, že asi už najskôr sme legendy, či sa nám to páči, alebo nie. Keď sme začínali, Elán mal 14 rokov od vydania ich prvého albumu. Už vtedy boli legenda. Olympic mal 30. Dnes máme 30 my a Olympic 60 plus. Čiže niekde na polceste sme, takže stále dobre,“ hovorí Vratko Rohoň.
Ich chytľavé hity ako Ráno, Ružová záhrada, Ďakujeme Vám, Úspešne zapojení, Vianoce, Špinavé objatie, 090x, Kašovité jedlá, Právo na šťastie, Spomienky na budúcnosť, Otázka za milión a desiatky ďalších si spievajú už dve generácie ľudí.
„Je zaujímavé sledovať generácie ľudí, ktoré s nami merajú spoločnú cestu. Tí, ktorí s nami začínali a mali toľko čo my, majú dnes 50 plus. Na koncerte vídavame aj dosť teenagerov. Veľa kapiel štýl ako my nehrá, takže si sami našli cestu k nám. Mnohokrát sú to decká tej prvej generácie našich fanúšikov. Celkovo je ale priemerný vek nášho fanúšika, podľa štatistík sociálnych sietí, niekde okolo 30. Pomer chalani/baby 49/51. Perfektné čísla,“ konštatuje Vratko.
Turné odohrajú v aktuálnej zostave Vratko Rohoň - spev, gitara, Tadeáš Laššák - gitara, vokály, Vlado Bis - basgitara, vokály a Jozef Dodo Praženec - bicie, vokály.
Kallasová: Dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať aj Ukrajinu a EÚ
Akákoľvek dohoda medzi Spojenými štátmi a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine musí zahŕňať aj Kyjev a Európsku úniu, uviedla v nedeľu šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Na Spišskom hrade sa cez víkend koná rytiersky turnaj
Spišský hrad bude počas soboty a nedele dejiskom rytierskeho turnaja, ktorý prenesie návštevníkov do obdobia stredoveku.
Hrad Modrý Kameň pripraví večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov
Večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov a Balašovcov budú súčasťou sobotného podujatia na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš.
Slávny americký herec, producent a aktivista Martin Sheen má 85 rokov
Jeho herecké umenie si vyslúžilo celosvetové uznanie a získal zaň nespočetné množstvo významných filmových cien.