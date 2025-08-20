Na Liptove zaútočil medveď na človeka, zásahový tím obhliada terén

  • Články
  DNES - 17:21
  Liptovský Ján
Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď.

Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti. Potvrdil to vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.

Kozelnický uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil.

Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: Info.sk, TASR
