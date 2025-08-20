Na Liptove zaútočil medveď na človeka, zásahový tím obhliada terén
Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď.
Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti. Potvrdil to vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.
Kozelnický uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil.
Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka
Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov na polovicu.
Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov
S návrhom na zníženie počtu samosprávnych krajov nesúhlasí ani opozičné hnutie Slovensko. Označuje ho za „populistické výkriky“ bez analýz a údajov.
Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach
Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.
Vláda schválila nový zákon o vysokých školách
Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.