Erdogan volal s Putinom, podporil mierové rozhovory s účasťou „všetkých strán“
- DNES - 16:02
- Ankara
Turecko podporí mierový proces na Ukrajine, do ktorého budú zapojené „všetky strany“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi v stredajšom telefonáte, o ktorom informovala Erdoganova kancelária, píše agentúra AFP.
„Turecko sa už od začiatku vojny úprimne usiluje o spravodlivý mier a v tomto kontexte podporuje prístupy zamerané na dosiahnutie trvalého mieru za účasti všetkých strán,“ oznámila Erdoganova kancelária.
Turecko udržiava priateľský vzťah ako s Moskvou, tak aj s Kyjevom, pričom od mája usporiadalo na svojom území už tri kolá mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom. Turecko pritom dlhodobo zdôrazňuje potrebu ochrany územnej celistvosti Ukrajiny, zároveň však v súvislosti s inváziou neuvalilo sankcie na Rusko, ako to spravili západné krajiny.
Americký prezident Donald Trump sa v pondelok vo Washingtone stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, po bilaterálnej schôdzke absolvovali obaja rokovania s viacerými európskymi lídrami. K stretnutiam v Bielom dome došlo tri dni po Trumpovom stretnutí s Putinom na Aljaške.
Na schôdzke v Bielom dome sa zúčastnil aj šéf NATO Mark Rutte, ktorý počas svojej utorňajšej spiatočnej cesty do Európy zatelefonoval aj Erdoganovi, informuje prezidentova kancelária.
Dvojica podľa jej vyhlásenia diskutovala o „príspevku k mierovému procesu od Turecka ako jednej z najdôležitejších krajín NATO“ a dohodla sa na pokračovaní úzkej spolupráce. Erdoganova kancelária bez ďalších podrobností uviedla, že diskusia sa týkala aj možných udržateľných a realizovateľných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Fiala: Rokovania priniesli nádej na mier, ale cesta k nemu je ešte dlhá
Rokovania z posledných dní týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine priniesli podľa českého premiéra Petra Fialu v celej veci posun a tiež nádej na dosiahnutie mieru.
Lavrov: Diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu nepovedú bez Ruska nikam
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu upozornil, že diskusie o západných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu bez toho, aby sa bral ohľad na postoj Ruska, „nepovedú nikam“.
Dron ktorý v noci vybuchol na východe Poľska, bol vojenský
Objekt, ktorý v noci z utorka na stredu spadol a vybuchol v poli pri obci Osiny v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, bol vojenský dron.
Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete
Pápež Lev XIV. vyzval katolíkov, ako aj veriacich iných náboženstiev na celom svete, aby v piatok dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta.