  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
31°Bratislava

SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka

  • DNES - 15:58
  • Bratislava
SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka

Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC) na polovicu.

Vyjadrenia predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka (obaja Hlas-SD) o tom, že by návrh mohol ohroziť čerpanie eurofondov, považuje strana za nešťastné.

Slovenská národná strana je presvedčená, že zlúčením žúp nemôže byť ohrozené čerpanie eurofondov. Pri zlučovaní vždy existuje nástupnícka organizácia. Je preto nelogické a nešťastné, ak predseda národnej rady straší verejnosť stratou eurofondov. Čerpanie eurofondov je pritom historicky na jednej z najnižších úrovní,“ uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. SNS hovorí aj o potrebe systémových zmien v zákone o verejnom obstarávaní a následnom zjednodušení pravidiel čerpania eurofondov pre VÚC.

Raši a Kaliňák v spoločnom vyhlásení uviedli, že zníženie počtu VÚC by mohlo mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a takisto na čerpanie prostriedkov EÚ. Reforma samosprávnych krajov by sa podľa nich mala realizovať až po roku 2027, aby sa znížilo riziko straty eurofondov.

Zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri navrhla SNS minulý týždeň na koaličnej rade. Odôvodnila to úsporou viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Smer-SD je podľa jeho šéfa a premiéra Roberta Fica pripravený zahlasovať za takýto návrh. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že jeho strana je pripravená debatovať o znižovaní počtu, ale po odbornej debate.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov

Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov

DNES - 15:56Domáce

S návrhom na zníženie počtu samosprávnych krajov nesúhlasí ani opozičné hnutie Slovensko. Označuje ho za „populistické výkriky“ bez analýz a údajov.

Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach

Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach

DNES - 14:47Domáce

Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.

Vláda schválila nový zákon o vysokých školách

Vláda schválila nový zákon o vysokých školách

DNES - 14:45Domáce

Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.

ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

DNES - 13:08Domáce

Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA.

Vosveteit.sk
Viac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušiaViac než 100 tisíc používateľov Chromu je potajme sledovaných a ani o tom netušia
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšieDo Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v RuskuNová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobilSamsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP