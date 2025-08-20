Hnutie Slovensko taktiež nesúhlasí s návrhom na zníženie počtu krajov
S návrhom na zníženie počtu samosprávnych krajov nesúhlasí ani opozičné hnutie Slovensko. Označuje ho za „populistické výkriky“ bez analýz a údajov.
Návrh z dielne SNS považuje za ďalší pokus odvrátiť pozornosť od nekompetentnosti a škandálov súčasnej vlády. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab.
„Drvivú väčšinu peňazí smerujú samosprávne kraje podľa zákona na financovanie stredných škôl, domovov sociálnych služieb, údržbu ciest či poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ pripomína Jakab, pýtajúc sa, v ktorých kompetenčných oblastiach vyšších územných celkov chce premiér Robert Fico (Smer-SD) škrtať.
Hnutie Slovensko zároveň koalícii odkazuje, že ak chce seriózne hovoriť o šetrení, mala by začať najprv od seba. Ako príklad spomína zrušenie nepotrebných ministerstiev, prepustenie 30 percent úradníkov, zrušenie predražených zákaziek a nepotrebných postov štátnych tajomníkov či zníženie platov premiéra i ministrov.
SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Premiér vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktorá by neohrozila fungovanie štátu. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas-SD.
Nesúhlas s návrhom vyjadrili Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska či združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Kriticky sa k nemu vyjadrili aj viaceré opozičné strany.
SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka
Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov na polovicu.
Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach
Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.
Vláda schválila nový zákon o vysokých školách
Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.
ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska
Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA.