Kuskus bez tejto prísady? Premeškaná príležitosť, zhodujú sa kuchári
- DNES - 6:12
- Bratislava
Nehodí sa síce ku všetkým druhom cestovín, no túto prísadu by ste pri príprave kuskusu určite nemali vynechať.
Babské rady radia pridávať olej do vriacej vody ešte predtým, ako do nej vložíte cestoviny. Táto rada však bola už viackrát vyvrátená, keďže cestoviny sa navzájom nebudú lepiť ani bez oleja.
V prípade kuskusu by ste však olej nemali vynechávať. Radí to blog BBC Good Food, podľa ktorého tým hotovému jedlu dodáte nadýchanejšiu textúru.
Prečo olej pomáha
Pri príprave kuskusu nezabudnite na olivový olej; Ilustračné foto/AI
Kuskus, ktorý bežne dostať v obchodoch, je instantný, čo znamená, že ho stačí zaliať horúcou vodou a chvíľu počkať, kým sa sám uvarí. Zásadný rozdiel medzi kuskusom a cestovinami je ten, že pri príprave kuskusu nevylievame vodu z hotového jedla.
Ako spresňuje portál Huffington Post, kuskus pozostáva zo semoliny, ktorá je vysoko priepustná a nasáva vodu. To isté však platí aj o oleji.
Jednoducho stačí, ak k surovým zrniečkam kuskusu pridáte trochu olivového oleja (na 200 gramov kuskusu sa odporúča použiť 15 mililitrov oleja), pomiešate ich tak, aby olej prenikol k väčšine z nich, a zalejete vriacou vodou.
Olej môžete pridať aj na záver, po dovarení kuskusu. Nemusíte sa pritom báť mastnoty – naopak, olej sa zväčša vsiakne a spoľahlivo oddelí zrniečka od seba.
