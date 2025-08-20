Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach
Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.
Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, na štvorkolke sa pokúsili odviezť 35 kusov stromov.
Išlo o hraby obyčajné s dĺžkou približne tri metre, ktoré vyrúbali sekerami. „Hliadka ich obmedzila na osobnej slobode a zaistila štvorkolku a sekery. Páchateľom hrozí trestné stíhanie za krádež drevnej hmoty,“ doplnila polícia s tým, že škoda, ktorú spôsobili Mestským lesom Košice, zatiaľ nebola vyčíslená.
Vláda schválila nový zákon o vysokých školách
Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.
ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska
Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA.
Vláda uhradí regiónom výdavky na mimoriadne situácie, poskytne aj finančnú pomoc
Vláda uhradí regiónom výdavky, ktoré mali obce, mestá či okresné úrady v súvislosti s mimoriadnymi situáciami.
KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky
Opozičné KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky.