Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach

  • DNES - 14:47
  • Družstevná pri Hornáde
Polícia zadržala páchateľov pri krádeži dreva v lese pri Košiciach

Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo.

Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, na štvorkolke sa pokúsili odviezť 35 kusov stromov.

Išlo o hraby obyčajné s dĺžkou približne tri metre, ktoré vyrúbali sekerami. „Hliadka ich obmedzila na osobnej slobode a zaistila štvorkolku a sekery. Páchateľom hrozí trestné stíhanie za krádež drevnej hmoty,“ doplnila polícia s tým, že škoda, ktorú spôsobili Mestským lesom Košice, zatiaľ nebola vyčíslená.

Zdroj: Info.sk, TASR
Vláda schválila nový zákon o vysokých školách

Vláda schválila nový zákon o vysokých školách

DNES - 14:45Domáce

Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.

ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

DNES - 13:08Domáce

Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA.

Vláda uhradí regiónom výdavky na mimoriadne situácie, poskytne aj finančnú pomoc

Vláda uhradí regiónom výdavky na mimoriadne situácie, poskytne aj finančnú pomoc

DNES - 13:06Domáce

Vláda uhradí regiónom výdavky, ktoré mali obce, mestá či okresné úrady v súvislosti s mimoriadnymi situáciami.

KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky

KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky

DNES - 11:43Domáce

Opozičné KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky.

