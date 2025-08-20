  • Články
  • DNES - 14:19
  • Varšava
Dron ktorý v noci vybuchol na východe Poľska, bol vojenský

Objekt, ktorý v noci z utorka na stredu spadol a vybuchol v poli pri obci Osiny v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, bol vojenský dron.

Na tlačovej konferencii to podľa portálu Onet potvrdil prokurátor Grzegorz Trusiewicz z prokuratúry v Lubline. Podľa zdrojov agentúry PAP z ministerstva obrany išlo o vojenský dron bez útočnej hlavice, tzv. návnada. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Predbežne máme do činenia s vojenským dronom. S najväčšou pravdepodobnosťou bol poškodený výbuchom. Na mieste je vojenský expert, ktorý tieto okolnosti potvrdí,“ povedal Trusiewicz. Denník Rzeczpospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Šáhid používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu.

Podľa zdrojov PAP stroj obsahoval len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov.

Vojvoda Lublinského vojvodstva Krzysztof Komorski na tlačovej konferencii uviedol, že v dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam, na troch domoch však výbuch rozbil okná. Komorski dodal, že obyvateľom bude poskytnutá psychologická pomoc.

Zdroj: Info.sk, TASR
