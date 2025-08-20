PS podalo podnet na NKÚ a ÚVO v súvislosti s pochybnou zákazkou Slovakia Travel
- DNES - 14:11
- Bratislava
Opozičné PS podalo podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s pochybným verejným obstarávaním zákazky štátnej príspevkovej organizácie Slovakia Travel. Informoval o tom opozičný poslanec Richard Dubovický (PS) s tým, že nezávislé inštitúcie by mali preveriť zákazku v hodnote takmer 900.000 eur.
„Podávame podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR. Máme viacero pochybností, napríklad o splnení zákonných podmienok účasti dodávateľa,“ uviedol Dubovický s tým, že podľa zákona nesmie mať uchádzač nedoplatky voči štátu, pričom pri tejto zákazke nie je isté, či bola táto podmienka splnená.
Upozornil tiež, že existuje rozpor medzi tým, čo dodávateľ deklaroval v zmluve, pričom aktuálne dostupné údaje naznačujú opak. Dodávateľ sa totiž zaviazal, že si riadne splní svoje zákonné povinnosti, najmä v oblasti daní. Zákazka bola podľa Dubovického zadaná tiež mimo štandardného postupu pre podlimitné obstarávania. Výzva na predkladanie ponúk nebola riadne zverejnená, pričom obstarávateľ sa odvoláva na výnimku zo zákona, ktorá sa však na túto zákazku vôbec nevzťahuje.
„Slovakia Travel je inštitúcia, okolo ktorej sa už dlhodobo vznáša priveľa otáznikov – od neefektívneho hospodárenia až po sporné priority vo využívaní rozpočtu. Cestovný ruch však namiesto pochybných marketingových zákaziek potrebuje jasnú víziu pre regióny a systematickú podporu, ktorá prinesie reálne výsledky,“ uzavrel Dubovický.
PS: Aj druhá najvyššia inflácia v eurozóne je výsledkom konsolidácie tejto vlády
Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku je druhá najvyššia inflácia v eurozóne. Aj to je výsledok „zbabranej“ konsolidácie verejných financií súčasnou vládou.
Ochranári žiadajú nulovú kvótu na odstrel vlkov, MPRV presadzuje reguláciu
Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis apelujú na štát, aby odmietol akúkoľvek kvótu na odstrel vlkov.
Hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie pre výstavbu baterkárne v Šuranoch
Opozičné hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti so stavebným povolením na výstavbu baterkárne v Šuranoch.
Odborári a zamestnávatelia navrhli konsolidačné opatrenia za 2 miliardy eur
Konfederácia odborových zväzov SR a Republiková únia zamestnávateľov sa zhodli na vlastných návrhoch konsolidačných opatreniach.