  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
28°Bratislava

Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete

  • DNES - 13:23
  • Vatikán
Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete

Pápež Lev XIV. vyzval katolíkov, ako aj veriacich iných náboženstiev na celom svete, aby v piatok 22. augusta dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a portálu Vatican News.

Keďže naša Zem zostáva naďalej ranená vojnami v Svätej zemi, na Ukrajine a v mnohých iných regiónoch... vyzývam všetkých veriacich, aby deň 22. augusta strávili zachovávaním pôstu a modlením,“ povedal pápež počas stredajšej audiencie vo Vatikáne.

Lev XIV. vyzval veriacich, aby prosili Boha o „udelenie mieru a spravodlivosti a utrenie sĺz tým, ktorí trpia v dôsledku pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov“.

Žiadam vás, aby ste do svojich úmyslov zahrnuli prosbu o dar mieru – mieru, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci – pre celý svet, najmä pre Ukrajinu a Blízky východ,“ dodal pápež.

Reuters pripomína, že Lev XIV. je prvým americkým pápežom a zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka. Od svojho nástupu do funkcie viackrát vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a jeho prvý známy telefonát so zahraničným lídrom bol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa následne v júli aj osobne stretol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Česku sa usadil invazívny komár japonský, je schopný prenášať rôzne choroby

V Česku sa usadil invazívny komár japonský, je schopný prenášať rôzne choroby

DNES - 12:38Zahraničné

V Česku sa usadil invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí.

Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine

Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine

DNES - 12:10Zahraničné

Vysokopostavený nemecký poslanec očakáva, že Berlín nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom.

Česká polícia zadržala muža zo Slovenska

Česká polícia zadržala muža zo Slovenska

DNES - 11:35Zahraničné

Zadržaný Slovák chodil do Česka vykrádať byty.

Založí Musk vlastnú stranu? Pôvodné plány teraz prehodnocuje

Založí Musk vlastnú stranu? Pôvodné plány teraz prehodnocuje

DNES - 9:20Zahraničné

Musk predstavil svoju stranu Amerika v júli po verejnej hádke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Vosveteit.sk
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v RuskuNová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Toto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobilToto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľnýPriprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMSGoogle konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP