Po „zmutovaných“ zajacoch už aj veveričky. Čo to majú na srsti?
- DNES - 21:11
- Washington
Veveričky na jeseň čelia špecifickému parazitovi, ktorý sídli v ich srsti. Ako ho spoznať a čo robiť?
Len pred týždňom sme vás informovali o obavách miestnych z Fort Collins v štáte Colorado zo zajacov so zvláštnymi výrastkami na hlavách. „Chápadlá“, ako ich mnohí opisujú, sú v skutočnosti nádory, ktorých vznik vyvoláva králičí papilomavírus.
Verejnosť najnovšie zaujali aj prípady veveričiek, z ktorých mnohým takisto vyrastajú zo srsti výrastky. Umiestnené môžu byť kdekoľvek na tele a tvarom pripomínajú vredy.
Na podobné prípady už niekoľko rokov upozorňuje nezisková organizácia z Virgínie Evelyn's Wildlife Refuge, podľa ktorej sa takéto prípady vyskytujú vo voľnej prírode najmä na jeseň.
Warning: Kinda gross— ChickenHeart (@ChickenHeart5) September 17, 2021
Squirrel infected with multiple botfly larvae - the maggots hang out on vegetation waiting for small mammals to hitch a ride on, then work their way under the skin to make those distinctive 'warbles'. pic.twitter.com/9kCNs7G6qW
Opuchy na telách veveričiek majú spôsobovať strečky. Ide o hmyz podobný muche, ktorý kladie vajíčka na pokožku hostiteľa, a následne sa mení na larvu, ktorá preniká pod jeho kožu. Najčastejšími prenášačmi sú pritom nielen veveričky, ale aj väčšie zvieratá ako psy, mačky alebo zajace.
Larvy následne rastú pod kožou, čo sa zvonku javí ako rast vredov. Larva sa v záverečnej fáze uvoľní z pokožky a dorastá do dospelého jedinca na zemi.
Nesnažte sa im pomôcť!
Ako ďalej v príspevkoch na Facebooku informuje neziskovka Evelyn, larvy len zriedka prinášajú fatálne následky pre hostiteľa. Bežní ľudia by ich preto nemali odstraňovať z pokožky zvieraťa.
Gross- what makes those sore looking swellings?! Parasitic botflies lay eggs under the skin of squirrels & the flies will emerge in late fall. It happens every fall & usually has minimal effect on the squirrel. Easy for the botfly to say..... pic.twitter.com/ke6F6Iyh22— Myrtle Beach State Park (@MyrtleBeachSP) September 23, 2022
„Ak je larva zakliesnená vnútri hostiteľa, môže to vyvolať anafylaktický šok a jeho možné úmrtie. Larvy majú háčiky podobné nohám, ktorými sa zachytávajú o hostiteľa, aby nevypadli. K odstráneniu treba pristupovať extrémne opatrne aj v prípade, že larva odumrela,“ dodala organizácia.
