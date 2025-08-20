  • Články
ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

ŠOP spúšťa monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR spúšťa monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť populácie šelmy na území Slovenska. Prvotné výsledky sa očakávajú o 12 mesiacov. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici o tom v stredu informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.

Výskum početnosti medveďa na Slovensku je podľa Kuffu reakciou na diskusiu posledných rokov o manažmente tejto veľkej šelmy. Podklady na riešenie situácie má dať nová štúdia, ktorá bude postavená na genetickej analýze.

Aby bola úspešná, je potrebné vyzbierať dostatočné množstvo vzoriek. Ochrana prírody by mala stáť na presných dátach, my chceme, aby tieto presné dáta boli pri medveďovi hnedom aj pri ostatných živočíchoch,“ skonštatoval Kuffa.

Pri zbere trusu, srsti či tkaniva medveďa hnedého chcú ochranári spolupracovať s národnými parkami, chránenými krajinnými oblasťami, ale tiež s poľovníkmi, lesníkmi či veterinárnou správou. ŠOP na tento účel vypracovala metodiku na zber biologického materiálu medveďa hnedého aj inštruktážne video, zapojeným subjektom tiež distribuuje zberné súpravy.

Ide o skúmavku s liehom, jednorazové rukavice, štítok na označovanie vzoriek a papierové obálky, ktoré budú používané hlavne na zber srsti. Sme pripravení na to, že odoberieme aspoň 7000 vzoriek. Prvé vyhodnotenie by sme chceli urobiť za 12 mesiacov,“ priblížil generálny riaditeľ ŠOP Roman Fajth. Ako dodal, celkové náklady na realizáciu výskumu zatiaľ známe nie sú, jasné ešte nie je ani to, kto bude zozbierané vzorky analyzovať. Podľa Fajtha však plánujú spolupracovať so slovenskými univerzitami.

Štúdiu odhadu početnosti populácie medveďa hnedého na Slovensku prezentovala ŠOP naposledy v roku 2023. Výskum vtedy ochranári robili spolu s odborníkmi z Univerzity Karlovej v Prahe. Pracovníci ŠOP SR v rokoch 2019 až 2021 s dobrovoľníkmi zozbierali celkom 2172 vzoriek DNA, zväčša z medvedieho trusu a srsti. Štúdia na základe modelovania veľkosti populácie stanovila celkový počet medveďov na Slovensku na 1056 jedincov, v intervale spoľahlivosti medzi 1012 až 1275 kusov. Výsledky výskumu vtedy kritizovali napríklad poľovníci, podľa ktorých nebola otvorene prezentovaná metodika analýzy a na výskum bolo použitých málo vzoriek.

Málo vzoriek predpokladáme bolo hlavne preto, že neboli zapojení užívatelia poľovných revírov. Zbierali to v tom čase len špeciálne skupiny. Na Slovensku máme 1800 poľovných revírov a areál výskytu medveďa hnedého prekrýva zhruba 1200,“ skonštatoval riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba. Ako dodal, do aktuálnej štúdie sa podľa neho zapojí vyše 10.000 ľudí, pri správnej koordinácii tak môže byť zaznamenaný každý medveď, o ktorého výskyte majú ochranári alebo poľovníci informácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
