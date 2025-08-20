V Česku sa usadil invazívny komár japonský, je schopný prenášať rôzne choroby
- DNES - 12:38
- Praha
V Česku sa usadil invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí.
Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no môže sa to zmeniť. V stredu to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na území ČR sa prvýkrát vyskytol v roku 2021. Vlani aj tento rok ho už výskumníci zaznamenali v polovici zo 60 skúmaných lokalít naprieč krajinou. Do Česka bol podľa nich zavlečený niekoľkokrát nezávisle od seba z rôznych zdrojových oblastí.
„Tento druh komára sa hojne vyskytuje v okolí ľudských sídiel, kde sa množí napríklad v nádržiach na dažďovú vodu, v nádobách pod kvetináčmi alebo napríklad vo vázach s kvetmi,“ spresnil vedúci Národného laboratória pre dezinsekciu a deratizáciu SZÚ Martin Kulma. Efektívnou obranou je likvidácia miest, kde sa vyskytujú larvy. Ľudia by preto na svojich pozemkoch nemali dlho nechávať vodu vo vedrách, kanviciach či iných nádobách.
„Vodu v nádobách pod kvetináčmi alebo vo vázach je optimálne aspoň raz za dva týždne vymeniť, aby sa v nej nemnožili larvy komárov. Veľké sudy a nádrže na dažďovú vodu je potom dobré prekryť moskytiérou, aby sa k nej komárom zamedzil prístup. Pozor je treba dať aj na skladovanie predmetov, kde sa môže hromadiť voda a môžu tak slúžiť ako liahnisko. Typickým predmetom sú napríklad pneumatiky,“ dodal Jakub Dvořák zo SZÚ a Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZÚ).
Komár japonský je najaktívnejší ráno a večer. Pre ľudí v ČR v súčasnosti podľa odborníkov nepredstavuje bezprostredné riziko, no v budúcnosti sa to môže zmeniť. Rizikom sú napríklad cestovatelia, ktorí by si niektorú z chorôb priviezli z tropických oblastí a nakazili tunajšie invazívne komáre.
Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete
Pápež Lev XIV. vyzval katolíkov, ako aj veriacich iných náboženstiev na celom svete, aby v piatok dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta.
Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine
Vysokopostavený nemecký poslanec očakáva, že Berlín nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom.
Česká polícia zadržala muža zo Slovenska
Zadržaný Slovák chodil do Česka vykrádať byty.
Založí Musk vlastnú stranu? Pôvodné plány teraz prehodnocuje
Musk predstavil svoju stranu Amerika v júli po verejnej hádke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.