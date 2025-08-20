  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
28°Bratislava

V Česku sa usadil invazívny komár japonský, je schopný prenášať rôzne choroby

  • DNES - 12:38
  • Praha
V Česku sa usadil invazívny komár japonský, je schopný prenášať rôzne choroby

V Česku sa usadil invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí.

Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no môže sa to zmeniť. V stredu to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na území ČR sa prvýkrát vyskytol v roku 2021. Vlani aj tento rok ho už výskumníci zaznamenali v polovici zo 60 skúmaných lokalít naprieč krajinou. Do Česka bol podľa nich zavlečený niekoľkokrát nezávisle od seba z rôznych zdrojových oblastí.

Tento druh komára sa hojne vyskytuje v okolí ľudských sídiel, kde sa množí napríklad v nádržiach na dažďovú vodu, v nádobách pod kvetináčmi alebo napríklad vo vázach s kvetmi,“ spresnil vedúci Národného laboratória pre dezinsekciu a deratizáciu SZÚ Martin Kulma. Efektívnou obranou je likvidácia miest, kde sa vyskytujú larvy. Ľudia by preto na svojich pozemkoch nemali dlho nechávať vodu vo vedrách, kanviciach či iných nádobách.

Vodu v nádobách pod kvetináčmi alebo vo vázach je optimálne aspoň raz za dva týždne vymeniť, aby sa v nej nemnožili larvy komárov. Veľké sudy a nádrže na dažďovú vodu je potom dobré prekryť moskytiérou, aby sa k nej komárom zamedzil prístup. Pozor je treba dať aj na skladovanie predmetov, kde sa môže hromadiť voda a môžu tak slúžiť ako liahnisko. Typickým predmetom sú napríklad pneumatiky,“ dodal Jakub Dvořák zo SZÚ a Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZÚ).

Komár japonský je najaktívnejší ráno a večer. Pre ľudí v ČR v súčasnosti podľa odborníkov nepredstavuje bezprostredné riziko, no v budúcnosti sa to môže zmeniť. Rizikom sú napríklad cestovatelia, ktorí by si niektorú z chorôb priviezli z tropických oblastí a nakazili tunajšie invazívne komáre.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete

Pápež Lev XIV. vyzval na pôst a modlitby za mier na celom svete

DNES - 13:23Zahraničné

Pápež Lev XIV. vyzval katolíkov, ako aj veriacich iných náboženstiev na celom svete, aby v piatok dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta.

Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine

Nemecký poslanec: Krajina po vojne zrejme nasadí vojakov na Ukrajine

DNES - 12:10Zahraničné

Vysokopostavený nemecký poslanec očakáva, že Berlín nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom.

Česká polícia zadržala muža zo Slovenska

Česká polícia zadržala muža zo Slovenska

DNES - 11:35Zahraničné

Zadržaný Slovák chodil do Česka vykrádať byty.

Založí Musk vlastnú stranu? Pôvodné plány teraz prehodnocuje

Založí Musk vlastnú stranu? Pôvodné plány teraz prehodnocuje

DNES - 9:20Zahraničné

Musk predstavil svoju stranu Amerika v júli po verejnej hádke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Vosveteit.sk
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v RuskuNová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Toto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobilToto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľnýPriprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMSGoogle konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP