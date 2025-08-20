  • Články
Pátranie po vrahovi troch detí pokračuje. Podozrivý je otec

  • DNES - 18:32
  • Washington
Trojmesačné pátranie po páchateľovi pokračuje bez pokroku. Polícia zverejnila okolnosti z miesta činu.

Polícia vo Washingtone naďalej pátra po Travisovi Deckerovi, ktorý je podozrivý zo zavraždenia svojich troch maloletých dcér. Informuje o tom portál ABC News s tým, že pátranie prebieha už takmer tri mesiace.

Podozrivý je otec

Telá 9-ročnej Paityn, 8-ročnej Evelyn a 5-ročnej Olivie našli v blízkosti kempu Rock Island Campground v štáte Washington v pondelok 2. júna. Dievčatá tam mali kempovať spolu s otcom.

Policajné záznamy podľa ABC News hovoria o tom, že deti mali hlavy omotané plastovými vreckami a ruky spútané páskou. Polícia, ktorej sa zatiaľ nepodarilo dolapiť podozrivého Deckera, najnovšie zverejnila ďalšie okolnosti nájdenia ich tiel.

„Dve z obetí mali každá dve vrecká omotané okolo hlavy, a tretia obeť mala hlavu v troch vreckách,“ uviedli vyšetrovatelia. V blízkosti tiel dievčat tiež našli ležať niekoľko káblov.

O Deckerovi sa hovorí ako o podozrivom na základe výsledkov analýzy DNA z miesta činu. „Výsledky tejto DNA analýzy poskytli dodatočný dôkaz o tom, že Travis Decker je jediný podozrivý z tejto viacnásobnej vraždy,“ uviedla polícia. Vyšetrovatelia predtým potvrdili, že dievčatá zomreli následkom udusenia.

Páchateľ možno už nežije

Polícia podľa šerifa operuje aj s možnosťou, že Travis Decker už nemusí žiť, píše ABC News. Po mieste jeho súčasného pobytu a pohybu stále pátrajú.

„Pátranie môže prebiehať päť rokov, 10 rokov, 20 rokov. Pevne verím, že pôjde len o niekoľko týždňov, a prípad uzavrieme. Môže to však trvať dlhšie, no s pátraním určite neprestaneme,“ dodal šerif Mike Morrison.

Za nájdenie Deckera vypísali odmenu v hodnote 20 tisíc dolárov (17 tisíc eur), pričom polícia varovala občanov, že môže byť ozbrojený a nebezpečný.

Zdroj: Info.sk, DP, abcnews.go.com
