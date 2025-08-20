KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky
Opozičné KDH žiada zverejnenie právnej analýzy o možnosti zrušiť tender na záchranky.
Opätovne vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v záujme „vyriešenia celej kauzy“ ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) bezodkladne odvolal. Tvrdia, že šéf rezortu zdravotníctva používa vo svojej argumentácii nepravdivé informácie.
„Šaško nepripravil spravodlivý a transparentný tender, nezasiahol do výberu včas, keď sa množili závažné podozrenia z politickej korupcie a klientelizmu, a zároveň zahmlievaním a zavádzaním verejnosti vo veci zrušenia tendra môže spôsobiť Slovensku miliónové škody pri prehratých žalobách s uchádzačmi zrušeného tendra,“ upozornil člen zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Peter Stachura (KDH).
KDH mieni, že dôvody, ktorými minister Šaško odôvodňuje zákonnosť zrušenia tendra, nie sú pravdivé. „Uviedol, že záverečná správa nerešpektovala stav, že jeden z uchádzačov výberového konania odstúpil. Myslel tým spoločnosť Penta, ktorá však podľa medializovaných informácií odstúpila až 8. augusta, niekoľko dní potom, čo výberová komisia uzavrela výberové konanie. Odstúpenie Penty tak nijakým spôsobom neovplyvnilo záverečnú správu, ktorá bola podpísaná 31. júla všetkými členmi výberovej komisie,“ vysvetlilo KDH.
Opätovne upozornilo Fica, že konanie ministra jeho vlády je na hrane zákonnosti a môže viesť k miliónovým žalobám účastníkov zrušeného tendra. „Aj z tohto dôvodu som podal podnet na políciu SR a pevne verím, že sa všetky podozrenia riadne vyšetria,” podotkol poslanec za KDH František Majerský.
Šaško v súvislosti s tým, že sa koncom augusta končia licencie v štyroch bodoch záchrannej zdravotnej služby, ubezpečil, že dostupná zdravotná starostlivosť bude naďalej garantovaná. Najneskôr začiatkom budúceho týždňa má informovať verejnosť. V súvislosti so súťažou poznamenal, že systém sa za súčasných podmienok ukázal ako zlý, ďalší postup bude podľa neho „krištáľovo čistý“.
Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Šaško požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby tender zrušilo pred týždňom v stredu (13. 8.).
Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.
