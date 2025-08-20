  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
24°Bratislava

Dílerka sa priznala k dodaniu liekov, ktoré zabili herca Matthewa Perryho

  • DNES - 11:37
  • New York
Dílerka sa priznala k dodaniu liekov, ktoré zabili herca Matthewa Perryho

Žena, ktorú obvinili z predaja liekov, ktoré zabili hviezdu seriálu Priatelia Matthewa Perryho, súhlasila s priznaním k vine. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.

Jasveen Sanghová (42), známa ako „ketamínová kráľovná“, je piatou a poslednou obžalovanou, ktorá uzavrela dohodu s prokuratúrou a vyhla sa tak súdnemu procesu, ktorý sa mal konať v septembri. Sanghová súhlasila, že sa prizná k piatim federálnym trestným obvineniam vrátane poskytnutia ketamínu, ktorý viedol k Perryho smrti, uviedla prokuratúra.

Prokurátori označili Sanghovú, ktorá má dvojité občianstvo USA a Británie, za aktívnu drogovú dílerku, ktorú jej zákazníci poznali ako „ketamínovú kráľovnú“, pričom tento termín často používali v súdnych dokumentoch a dokonca ho zahrnuli do oficiálneho názvu prípadu.

Žena súhlasila, že sa prizná k obvineniu z prevádzkovania priestorov, v ktorých sa obchodovalo s drogami, trom obvineniam z distribúcie ketamínu a jednému obvineniu z distribúcie ketamínu, čo malo za následok smrť alebo vážne telesné zranenie.

Sanghová oficiálne zmení svoje priznanie na vinnú na nadchádzajúcom pojednávaní, kde bude stanovený trest, uviedla prokuratúra. Hrozí jej až 45 rokov vo väzení. Sanghová a lekár Salvador Plasencia, ktorý v júni podpísal dohodu o priznaní viny, boli hlavnými cieľmi vyšetrovania.

Traja ďalší obžalovaní - Mark Chavez, ktorý údajne kúpil lieky od Sanghovej, Kenneth Iwamasa a Erik Flemin - sa minulý rok dohodli, že sa priznajú k vine výmenou za spoluprácu, ktorá zahŕňala výpovede usvedčujúce Sanghovú a Plasenciu.

Prokuratúra tvrdí, že Chavez dodával ketamín Plasenciovi, pričom časť dávok získaval od veľkoobchodného distribútora prostredníctvom falošných receptov. V jednom prípade prokuratúra tvrdí, že Plasencia „účtoval Perrymu 2000 dolárov za fľaštičku, ktorá stála Chaveza približne 12 dolárov“.

Perry zomrel vo svojom dome v októbri 2023 vo veku 54 rokov po tom, ako dostal od svojho lekára ketamín na liečbu depresie, čo je čoraz bežnejšie použitie tohto chirurgického anestetika. Podľa súdnych dokumentov herec v období pred smrťou užíval ketamín šesť až osemkrát denne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zákazníčka zostala v šoku: Čo jej to zaúčtovali v reštaurácii?

Zákazníčka zostala v šoku: Čo jej to zaúčtovali v reštaurácii?

7:17 18.08.2025Zaujímavosti

Zákazníčka sa sťažuje na položku na výdajnom bločku po tom, ako zistila, za ktorú službu v reštaurácii platila naviac.

Eiffelova veža v lete mení veľkosť. Toto je dôvod

Eiffelova veža v lete mení veľkosť. Toto je dôvod

10:35 17.08.2025Zaujímavosti

Za zmenou veľkosti dominanty Paríža stojí prekvapivý jav.

Český režisér a herec Filip Renč má 60 rokov

Český režisér a herec Filip Renč má 60 rokov

6:23 17.08.2025Zaujímavosti

Pred televíznou kamerou sa objavoval už od raného detstva. Režisér, scenárista a herec Filip Renč dnes slávi 60. narodeniny.

Oscarový herec Sean Penn má 65 rokov, presadil sa aj ako režisér

Oscarový herec Sean Penn má 65 rokov, presadil sa aj ako režisér

6:14 17.08.2025Zaujímavosti

Je známy prelietavosťou vo vzťahoch s celebritnými ženami a hovorí o sebe, že má ťažkú povahu. To všetko je však v pozadí umenia Seana Penna. Americký herec a režisér má dnes 65 rokov.

Vosveteit.sk
Toto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobilToto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobil
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádoryZázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PCPOZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľnýPriprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMSGoogle konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miestBatériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhoduSamsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP