Dílerka sa priznala k dodaniu liekov, ktoré zabili herca Matthewa Perryho
- DNES - 11:37
- New York
Žena, ktorú obvinili z predaja liekov, ktoré zabili hviezdu seriálu Priatelia Matthewa Perryho, súhlasila s priznaním k vine. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.
Jasveen Sanghová (42), známa ako „ketamínová kráľovná“, je piatou a poslednou obžalovanou, ktorá uzavrela dohodu s prokuratúrou a vyhla sa tak súdnemu procesu, ktorý sa mal konať v septembri. Sanghová súhlasila, že sa prizná k piatim federálnym trestným obvineniam vrátane poskytnutia ketamínu, ktorý viedol k Perryho smrti, uviedla prokuratúra.
Prokurátori označili Sanghovú, ktorá má dvojité občianstvo USA a Británie, za aktívnu drogovú dílerku, ktorú jej zákazníci poznali ako „ketamínovú kráľovnú“, pričom tento termín často používali v súdnych dokumentoch a dokonca ho zahrnuli do oficiálneho názvu prípadu.
Žena súhlasila, že sa prizná k obvineniu z prevádzkovania priestorov, v ktorých sa obchodovalo s drogami, trom obvineniam z distribúcie ketamínu a jednému obvineniu z distribúcie ketamínu, čo malo za následok smrť alebo vážne telesné zranenie.
Sanghová oficiálne zmení svoje priznanie na vinnú na nadchádzajúcom pojednávaní, kde bude stanovený trest, uviedla prokuratúra. Hrozí jej až 45 rokov vo väzení. Sanghová a lekár Salvador Plasencia, ktorý v júni podpísal dohodu o priznaní viny, boli hlavnými cieľmi vyšetrovania.
Traja ďalší obžalovaní - Mark Chavez, ktorý údajne kúpil lieky od Sanghovej, Kenneth Iwamasa a Erik Flemin - sa minulý rok dohodli, že sa priznajú k vine výmenou za spoluprácu, ktorá zahŕňala výpovede usvedčujúce Sanghovú a Plasenciu.
Prokuratúra tvrdí, že Chavez dodával ketamín Plasenciovi, pričom časť dávok získaval od veľkoobchodného distribútora prostredníctvom falošných receptov. V jednom prípade prokuratúra tvrdí, že Plasencia „účtoval Perrymu 2000 dolárov za fľaštičku, ktorá stála Chaveza približne 12 dolárov“.
Perry zomrel vo svojom dome v októbri 2023 vo veku 54 rokov po tom, ako dostal od svojho lekára ketamín na liečbu depresie, čo je čoraz bežnejšie použitie tohto chirurgického anestetika. Podľa súdnych dokumentov herec v období pred smrťou užíval ketamín šesť až osemkrát denne.
