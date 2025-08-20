Česká polícia zadržala muža zo Slovenska
- DNES - 11:35
- Praha
Zadržaný Slovák chodil do Česka vykrádať byty.
Česká polícia zadržala muža, ktorý do ČR chodil zo Slovenska vykrádať byty, pri čom spôsobil škodu minimálne 800.000 korún (vyše 32.600 eur). Vyšetrovanie však stále pokračuje, škoda preto môže ešte narásť. V minulosti bol opakovane súdne trestaný, väzenie naposledy opustil v januári. V súčasnosti mu za sériu krádeží hrozí až päťročný pobyt za mrežami. V stredu o prípade informovala hovorkyňa polície v kraji Vysočina Jana Kroutilová, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Muž je obvinený z toho, že sa od februára dopustil 11 krádeží najmä v okolí mesta Třebíč, ale tiež Pardubíc a pri meste Svitavy. „Muž bol obvinený z prečinu krádeže, pričom činom bola spôsobená väčšia škoda, ďalej z trestných činov porušovania domovej slobody a neoprávneného opatrenia, falšovania a pozmenenia platobného prostriedku,“ spresnil vedúci oddelenia všeobecnej kriminality Milan Špaček.
Najčastejšie vykrádal byty, ale aj pivničné kóje, a to prevažne v čase, keď boli obyvatelia bytov v práci. Odnášal si najmä šperky, peniaze, platobné karty či notebooky. Ukradol aj elektrokolobežky, cyklistické vybavenie a v jednom prípade si 51-ročný muž zo Slovenska odniesol okrem cenností aj erotické pomôcky. Policajná hovorkyňa podotkla, že v minulosti už bol za majetkovú trestnú činnosť mnohokrát odsúdený, a to aj v ČR.
Polícii sa muža podarilo zadržať minulý týždeň v Břeclavi, kam večer pricestoval vlakom a odkiaľ mieril na Slovensko. V Česku podľa Kroutilovej často mení miesta aktuálneho pobytu, preto ho bolo ťažké vypátrať. Muža stíhajú väzobne a hrozí mu až päťročný nepodmienečný trest.
