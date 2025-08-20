  • Články
Raši varuje: Zníženie počtu VÚC nás môže pripraviť o peniaze

  • DNES - 11:03
  • Bratislava
Prípadné zmeny v systéme VÚC by mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, pripomína Richard Raši.

Zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC) by mohlo spôsobiť stratu eurofondov. Upozornil na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši, ako aj štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák (obaja Hlas-SD) v spoločnom stanovisku. Pripomenuli, že prípadné zmeny v systéme VÚC by mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a tiež na čerpanie prostriedkov EÚ. Reforma samosprávnych krajov by sa podľa nich mala realizovať až po roku 2027, aby sa znížilo riziko straty eurofondov.

Zníženie počtu VÚC by mohlo podľa nich síce prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií a potenciálne znížiť administratívne náklady, ale upozorňujú na potrebu sa na veci pozerať komplexnejšie. „Racionalizácii sa nebránime, pokiaľ prebehne konštruktívna diskusia, dôkladné zváženie všetkých možných dosahov tak, aby tento proces nebol realizovaný unáhlene či bez systémového prístupu,“ povedal Raši vo vyjadrení, ktoré TASR zaslal odbor komunikácie Kancelárie NR SR.

Reforma samosprávnych krajov musí byť podľa Kaliňáka precízne pripravená v diskusii s územnými partnermi a môže byť platná až od roku 2030. „Keďže tieto zmeny by boli úzko prepojené aj s čerpaním eurofondov VÚC-kami, odporúčame ich realizovať až v nadchádzajúcom programovom období, a to po roku 2027, čím sa zabezpečí kontinuita a minimalizuje sa riziko straty európskych zdrojov,“ priblížil štátny tajomník rezortu vnútra.

Diskusia o územnej zmene musí podľa Rašiho a Kaliňáka prebiehať už dnes, aby sa stihol nastaviť systém, ktorý by reflektoval na tvorbu novej dohody týkajúcej sa eurofondov. Považujú za nevyhnutné, aby sme boli spoľahlivým a predvídateľným partnerom pre Európsku komisiu. Zníženie počtu VÚC musí byť podľa nich aj súčasťou reformy verejnej správy a modernizácie samospráv. K príprave reformy majú na jeseň priniesť svoje návrhy aj Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska i združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).

SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Odôvodnila to úsporou viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Smer-SD je podľa jeho šéfa a premiéra Roberta Fica pripravený zahlasovať za takýto návrh. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že jeho strana je pripravená debatovať o znižovaní počtu, ale po odbornej debate.

Zdroj: Info.sk, TASR
