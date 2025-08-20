  • Články
Odborári a zamestnávatelia navrhli konsolidačné opatrenia za 2 miliardy eur

  • DNES - 10:47
  • Bratislava
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) sa zhodli na vlastných návrhoch konsolidačných opatreniach.

Ich vplyv na zamestnancov, podnikateľské prostredie a výkonnosť ekonomiky by mal byť podľa nich pozitívny, alebo čo najmenej škodlivý. Opatrenia majú potenciál priniesť do rozpočtu až takmer dve miliardy eur ročne, uviedli v stredu KOZ a RÚZ.

Zamestnávatelia združení v RÚZ a predstavitelia odborov KOZ SR najprv zverejnili vlastné súbory konsolidačných opatrení a po konštruktívnych rokovaniach dosiahli prvýkrát v histórii SR spoločnú dohodu o oblastiach, v ktorých je možné pristúpiť ku konsolidácii verejných financií,“ uviedli zamestnávatelia a odborári v spoločnom vyhlásení.

Možné úspory 250 miliónov eur ročne vidia sociálni partneri v šetrení na nákupoch tovarov a služieb vo verejnej správe, ďalších 160 miliónov eur by mohlo priniesť zreálnenie rozpočtovaných výdavkov na energie v rozpočte verejnej správy, od 160 do 400 miliónov eur má ušetriť adresné poskytovanie energodotácií pre domácnosti a až 200 miliónov eur ročne zlučovanie výkonu kompetencií samospráv.

Najväčší balík financií, až pol miliardy eur ročne po dobu desiatich rokov, by mohol podľa KOZ a RÚZ priniesť odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, ktorý neslúži na priamy výkon funkcií verejnej správy. Ide o rôzne rekreačné objekty a zariadenia, budovy, pozemky, byty a nebytové priestory. Ďalších 250 miliónov eur je podľa návrhu možné ušetriť realizáciou vládou už schválených opatrení revízií výdavkov verejnej správy, ktoré navrhli analytici Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a 150 miliónov eur by malo priniesť zníženie medzery výberu DPH na úroveň priemeru EÚ.

Sociálni partneri upozornili, že aktuálna situácia si vyžaduje systémové opatrenia. Slovensko podľa nich potrebuje zhodu na oblastiach, v ktorých zbytočne stráca zdroje a tieto oblasti systematicky riešiť. Je škodlivé pokračovať v pokrývaní nadmerných deficitov len novými ad-hoc opatreniami z roka na rok.

Napriek rozdielnym názorom na minimálnu mzdu dnes spoločne s odbormi ťaháme za jeden povraz v kľúčovej téme konsolidácie verejných financií máme jasnú zhodu. Konsolidovať treba, ale rozumne a po odbornej diskusii. Vyzývame vládu, aby tento spoločný postoj rešpektovala a umožnila férový proces sociálneho dialógu. Len tak možno prijať opatrenia, ktoré budú zodpovedné aj udržateľné,“ zakončil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Zdroj: Info.sk, TASR
