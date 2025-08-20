Tragický koniec pátrania: Muža našli v lese bez známok života
Nezvestného muža našli v deň vyhlásenia pátrania bez známok života.
Nezvestného 51-ročného Ladislava Jaduta, po ktorom polícia v utorok (19. 8.) vyhlásila pátranie, našli ešte v ten deň bez známok života v lesnom poraste vo Svite, okres Poprad. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.
Dodala, že presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva.
Šaško: Dostupná zdravotná starostlivosť bude aj naďalej garantovaná
Minister garantuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti aj po konci augusta.
Počasie sa výrazne zmení, s týmto treba počítať
Pre štvrtok platia výstrahy, podľa meteorológov dôjde k výraznej zmene počasia.
Následkami tragického prípadu na Hrachovej ulici sa zaoberá aj mestská časť Ružinov
Následkami tragického prípadu, ku ktorému došlo v utorok na Hrachovej ulici v bratislavskom Ružinove, sa zaoberá aj mestská časť.
Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií TANAP-u a NAPANT-u
Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.