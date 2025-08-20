  • Články
  • DNES - 10:18
  • Svit
Tragický koniec pátrania: Muža našli v lese bez známok života

Nezvestného muža našli v deň vyhlásenia pátrania bez známok života.

Nezvestného 51-ročného Ladislava Jaduta, po ktorom polícia v utorok (19. 8.) vyhlásila pátranie, našli ešte v ten deň bez známok života v lesnom poraste vo Svite, okres Poprad. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.

Dodala, že presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Šaško: Dostupná zdravotná starostlivosť bude aj naďalej garantovaná

Šaško: Dostupná zdravotná starostlivosť bude aj naďalej garantovaná

DNES - 10:16Domáce

Minister garantuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti aj po konci augusta.

Počasie sa výrazne zmení, s týmto treba počítať

Počasie sa výrazne zmení, s týmto treba počítať

DNES - 8:49Domáce

Pre štvrtok platia výstrahy, podľa meteorológov dôjde k výraznej zmene počasia.

Následkami tragického prípadu na Hrachovej ulici sa zaoberá aj mestská časť Ružinov

Následkami tragického prípadu na Hrachovej ulici sa zaoberá aj mestská časť Ružinov

VČERA - 19:05Domáce

Následkami tragického prípadu, ku ktorému došlo v utorok na Hrachovej ulici v bratislavskom Ružinove, sa zaoberá aj mestská časť.

Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií TANAP-u a NAPANT-u

Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií TANAP-u a NAPANT-u

VČERA - 17:38Domáce

Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.

