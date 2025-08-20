Šaško: Dostupná zdravotná starostlivosť bude aj naďalej garantovaná
Minister garantuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti aj po konci augusta.
Dostupná zdravotná starostlivosť bude naďalej garantovaná. Ubezpečil v stredu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v súvislosti s tým, že koncom augusta končia licencie v štyroch bodoch záchrannej zdravotnej služby. Najneskôr začiatkom budúceho týždňa má minister informovať verejnosť.
„Dostupná zdravotná starostlivosť je garantovaná. Mám na to priamu kompetenciu, mám o tom dnes aj zajtra rokovania, je to už len o technických procesoch,“ povedal minister novinárom pred stredajším rokovaním vlády.
V súvislosti so súťažou na záchranky Šaško poznamenal, že systém sa za súčasných podmienok ukázal ako zlý, ďalší postup bude podľa neho „krištáľovo čistý“. Zopakoval, že tender bol zrušený zákonne. „Ktokoľvek tvrdí niečo iné, buď vedome alebo nevedome klame. Teraz riešime to, aby bola zagarantovaná zdravotná služba aj v tých štyroch bodoch, to bude v krátkej dobe vyriešené,“ skonštatoval. Minister má vlastnú víziu o ďalšom postupe, no musí prihliadať aj na koaličné rokovania. „To, či to bude formou tendru, zatiaľ si to nemyslím, ale uvidíme, aká bude koaličná dohoda,“ dodal.
Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Šaško požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby tender zrušilo pred týždňom v stredu (13. 8.).
Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.
