Biely dom spustil svoj účet na TikToku

  • DNES - 7:13
  • Washington
Biely dom v utorok spustil svoj oficiálny účet na sociálnej sieti TikTok, a to napriek tomu, že federálny zákon v súčasnosti nariaďuje, aby bola sieť v USA zakázaná. Pozastavenie tohto zákazu však už trikrát nariadil prezident Donald Trump. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Amerika, sme SPÄŤ! Ako sa máš, TikTok?“ napísal Biely dom v popise k 27-sekundovému videoklipu nahratému na túto populárnu aplikáciu, ktorá sa môže pochváliť takmer dvomi miliardami používateľov po celom svete.

Hodinu po zverejnení videa začalo účet úradu amerického prezidenta sledovať približne 4500 ľudí. Trumpov osobný účet na TikToku pritom sleduje až 110,1 milióna užívateľov. Pre porovnanie Trumpov účet na X má 108,5 milióna sledovateľov.

Jeho obľúbenou sociálnou sieťou však je Truth Social, ktorú vlastní a kde má 10,6 milióna sledovateľov. Oficiálne účty Bieleho domu na X a Instagrame sleduje 2,4 milióna, resp. 9,3 milióna ľudí.

TikTok vlastní čínska spoločnosti ByteDance. Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025, čo spoločnosť urobiť odmietla. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.

Ihneď po nástupe do úradu 20. januára tohto roka Trump uplatňovanie zákazu TikToku dekrétom pozastavil. Celkovo tak urobil už trikrát a súčasný termín pozastavenia zákazu uplynie v polovici septembra.

Hoci súčasný americký prezident v minulosti podporoval zákaz TikToku, po uplynulých voľbách zmenil svoj postoj a prisľúbil, že bude brániť túto platformu. Americký prezident dospel k presvedčeniu, že mu pomohla získať podporu mladých voličov v novembrových voľbách, konštatuje AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
