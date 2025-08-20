  • Články
  • DNES - 6:16
  • Budapešť
Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ

Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku.

Americký prezident Donald Trump počas svojho pondelňajšieho stretnutia s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami telefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a po tomto stretnutí sa telefonicky spojil aj s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, aby prediskutovali, prečo Budapešť blokuje prístupové rokovania Ukrajiny s EÚ. Správu podľa servera 24.hu uviedla agentúra Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa zdrojov Bloombergu európski lídri v jednej chvíli počas stretnutia v Bielom dome požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ.

Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku. Po pondelňajších rokovaniach americký prezident oznámil, že zorganizuje summit na úrovni lídrov medzi Ruskom a Ukrajinou, po ktorom bude nasledovať rokovanie, na ktorom sa zúčastní aj on.

Orbánov utorkový príspevok na Facebooku naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúcich sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné.

Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
