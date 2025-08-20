Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ
- DNES - 6:16
- Budapešť
Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku.
Americký prezident Donald Trump počas svojho pondelňajšieho stretnutia s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami telefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a po tomto stretnutí sa telefonicky spojil aj s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, aby prediskutovali, prečo Budapešť blokuje prístupové rokovania Ukrajiny s EÚ. Správu podľa servera 24.hu uviedla agentúra Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa zdrojov Bloombergu európski lídri v jednej chvíli počas stretnutia v Bielom dome požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ.
Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku. Po pondelňajších rokovaniach americký prezident oznámil, že zorganizuje summit na úrovni lídrov medzi Ruskom a Ukrajinou, po ktorom bude nasledovať rokovanie, na ktorom sa zúčastní aj on.
Orbánov utorkový príspevok na Facebooku naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúcich sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné.
Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.
Biely dom spustil svoj účet na TikToku
Biely dom v utorok spustil svoj oficiálny účet na sociálnej sieti TikTok, a to napriek tomu, že federálny zákon v súčasnosti nariaďuje, aby bola sieť v USA zakázaná.
Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne
Po stretnutí Putina so Zelenským by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.
Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov Bielorusku
Devätnásť nositeľov Nobelovej ceny podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby naďalej vyvíjal tlak na prepustenie 1300 politických väzňov v Bielorusku.
Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba
V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba.