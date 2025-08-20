  • Články
Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov v Bielorusku

  • DNES - 6:14
  • Washington
Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov v Bielorusku

Devätnásť nositeľov Nobelovej ceny podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby naďalej vyvíjal tlak na prepustenie 1300 politických väzňov v Bielorusku.

V liste sa zároveň poďakovali Trumpovi za to, že túto otázku minulý týždeň nastolil v telefonáte s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, informovala v utorok agentúra Reuters.

S úctou vás naliehavo žiadame, aby ste pokračovali vo svojom aktívnom úsilí o zabezpečenie okamžitého prepustenia všetkých väzňov svedomia v Bielorusku. Ich sloboda nielenže nastolí spravodlivosť pre jednotlivcov, ale otvorí aj cestu k zmiereniu a dialógu,“ uvádza sa v liste.

Medzi jeho signatármi sú nositeľ Nobelovej ceny za mier a bývalý kostarický prezident Óscar Arias, laureátky Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová a Herta Müllerová a 16 nositeľov cien za fyziku, chémiu, medicínu a ekonómiu.

Autori listu taktiež vyzvali na zastavenie politicky motivovaných trestných stíhaní, aby sa uľahčil návrat Bielorusov, ktorí hromadne utiekli do zahraničia, keď Lukašenko v roku 2020 potlačil masové protesty po sporných prezidentských voľbách.

Trumpov prekvapujúci krok prišiel minulý piatok len niekoľko hodín po tom, čo exilový bieloruský opozičný aktivista Dmitrij Bolkunec poslal americkému prezidentovi e-mail so žiadosťou, aby na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške nastolil otázku bieloruských väzňov. Lukašenko je spojencom Putina.

Bolkunec uviedol, že nepochybuje o tom, že Trumpovo rozhodnutie kontaktovať Lukašenka bolo spontánnou reakciou na jeho e-mail, ktorého kópiu poslal viacerým prezidentovým poradcom.

Od polovice roka 2024 prepustili v Bielorusku niekoľko stoviek ľudí odsúdených za „extrémizmus“ a iné politicky súvisiace trestné činy, čo analytici považujú za Lukašenkovu snahu zmierniť svoju izoláciu od západných krajín.

Lukašenko popiera, že by v Bielorusku boli nejakí politickí väzni.

Podobný list zverejnilo 28 laureátov Nobelových cien aj v marci 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
