Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov Bielorusku
- DNES - 6:14
- Washington
Devätnásť nositeľov Nobelovej ceny podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby naďalej vyvíjal tlak na prepustenie 1300 politických väzňov v Bielorusku.
V liste sa zároveň poďakovali Trumpovi za to, že túto otázku minulý týždeň nastolil v telefonáte s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, informovala v utorok agentúra Reuters.
„S úctou vás naliehavo žiadame, aby ste pokračovali vo svojom aktívnom úsilí o zabezpečenie okamžitého prepustenia všetkých väzňov svedomia v Bielorusku. Ich sloboda nielenže nastolí spravodlivosť pre jednotlivcov, ale otvorí aj cestu k zmiereniu a dialógu,“ uvádza sa v liste.
Medzi jeho signatármi sú nositeľ Nobelovej ceny za mier a bývalý kostarický prezident Óscar Arias, laureátky Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová a Herta Müllerová a 16 nositeľov cien za fyziku, chémiu, medicínu a ekonómiu.
Autori listu taktiež vyzvali na zastavenie politicky motivovaných trestných stíhaní, aby sa uľahčil návrat Bielorusov, ktorí hromadne utiekli do zahraničia, keď Lukašenko v roku 2020 potlačil masové protesty po sporných prezidentských voľbách.
Trumpov prekvapujúci krok prišiel minulý piatok len niekoľko hodín po tom, čo exilový bieloruský opozičný aktivista Dmitrij Bolkunec poslal americkému prezidentovi e-mail so žiadosťou, aby na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške nastolil otázku bieloruských väzňov. Lukašenko je spojencom Putina.
Bolkunec uviedol, že nepochybuje o tom, že Trumpovo rozhodnutie kontaktovať Lukašenka bolo spontánnou reakciou na jeho e-mail, ktorého kópiu poslal viacerým prezidentovým poradcom.
Od polovice roka 2024 prepustili v Bielorusku niekoľko stoviek ľudí odsúdených za „extrémizmus“ a iné politicky súvisiace trestné činy, čo analytici považujú za Lukašenkovu snahu zmierniť svoju izoláciu od západných krajín.
Lukašenko popiera, že by v Bielorusku boli nejakí politickí väzni.
Podobný list zverejnilo 28 laureátov Nobelových cien aj v marci 2024.
