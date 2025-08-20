  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 20.8.2025Meniny má Anabela, Liliana
15°Bratislava

Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba

  • DNES - 6:11
  • Bratislava
Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba

V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba.

Štátna spoločnosť Transpetrol eviduje znovuobnovenie dodávok ropy, pričom jej prietok je aktuálne štandardný. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

Tok ropy na Slovensko je v súčasnosti štandardný. V priebehu najbližších dní budeme mať jasnejšie informácie o tom, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok na tento mesiac a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územie Slovenskej republiky dopad na celkový mesačný objem dodávok. Verím však, že vzhľadom na rýchle znovuobnovenie prietoku cez ropovod Družba, bude dopad minimálny,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Rezort hospodárstva bude najbližšie dni dodávky ropy pozorne monitorovať.

Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Šlo už o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, pripomenulo ministerstvo.

Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom spustil svoj účet na TikToku

Biely dom spustil svoj účet na TikToku

DNES - 7:13Zahraničné

Biely dom v utorok spustil svoj oficiálny účet na sociálnej sieti TikTok, a to napriek tomu, že federálny zákon v súčasnosti nariaďuje, aby bola sieť v USA zakázaná.

Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne

Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne

DNES - 6:19Zahraničné

Po stretnutí Putina so Zelenským by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.

Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ

Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ

DNES - 6:16Zahraničné

Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku.

Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov Bielorusku

Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov Bielorusku

DNES - 6:14Zahraničné

Devätnásť nositeľov Nobelovej ceny podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby naďalej vyvíjal tlak na prepustenie 1300 politických väzňov v Bielorusku.

Vosveteit.sk
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľnýPriprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMSGoogle konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miestBatériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhoduSamsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtraRusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješZabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP