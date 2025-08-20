Na Slovensko opäť prúdi ropa prostredníctvom ropovodu Družba
- DNES - 6:11
- Bratislava
V utorok večer začala na Slovensko opäť prúdiť ropa prostredníctvom ropovodu Družba.
Štátna spoločnosť Transpetrol eviduje znovuobnovenie dodávok ropy, pričom jej prietok je aktuálne štandardný. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.
„Tok ropy na Slovensko je v súčasnosti štandardný. V priebehu najbližších dní budeme mať jasnejšie informácie o tom, či dôjde k úpravám harmonogramu dodávok na tento mesiac a či bude mať poškodenie infraštruktúry mimo územie Slovenskej republiky dopad na celkový mesačný objem dodávok. Verím však, že vzhľadom na rýchle znovuobnovenie prietoku cez ropovod Družba, bude dopad minimálny,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Rezort hospodárstva bude najbližšie dni dodávky ropy pozorne monitorovať.
Z dôvodu poškodenia transformátorovej stanice na území Ruska boli v pondelok pozastavené dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Šlo už o druhé poškodenie infraštruktúry v priebehu siedmich dní, ktoré však v tomto prípade malo za následok aj obmedzenie funkčnosti ropovodu, pripomenulo ministerstvo.
Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že vykonala útok na stanicu v ruskej Tambovskej oblasti, ktorý viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba aj na Slovensko.
Biely dom spustil svoj účet na TikToku
Biely dom v utorok spustil svoj oficiálny účet na sociálnej sieti TikTok, a to napriek tomu, že federálny zákon v súčasnosti nariaďuje, aby bola sieť v USA zakázaná.
Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne
Po stretnutí Putina so Zelenským by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.
Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ
Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku.
Nobelisti vyzývajú Trumpa, aby tlačil na prepustenie väzňov Bielorusku
Devätnásť nositeľov Nobelovej ceny podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby naďalej vyvíjal tlak na prepustenie 1300 politických väzňov v Bielorusku.