Prekvapivé zistenia: Veľkosť tejto časti tela môže predpovedať, ako a kedy zomriete
Podľa výskumu môže jedna časť vášho tela odhaliť, kedy zomriete.
Podľa viacerých štúdií jedna časť tela môže odhaliť riziko vážnych ochorení a dokonca predpovedať dĺžku života. Hrubší krk je podľa vedcov varovným signálom, ktorý by ste nemali ignorovať.
Obvod krku v pomere k zvyšku tela je podľa výskumu prekvapivo presným ukazovateľom rôznych zdravotných rizík. Odborníci ho spájajú s kardiovaskulárnymi ochoreniami, stavom výživy a dokonca aj s rizikom predčasného úmrtia. Tento jednoduchý údaj môže byť v niektorých prípadoch presnejší ako tradičné merania, akými sú index telesnej hmotnosti (BMI) alebo obvod pása.
Prečo práve krk
Podľa expertov je hrubší krk indikátorom nadmerného podkožného tuku v hornej časti tela. Tento typ tuku je hlavným zdrojom voľných mastných kyselín v krvnom obehu. Ich zvýšená hladina je spojená s inzulínovou rezistenciou a nerovnováhou lipidov v krvi, čo priamo vedie k rozvoju srdcovo-cievnych ochorení.
Vedci v štúdii z roku 2022 uvádzajú, že obvod krku je „nový index merania, ktorý je jednoduchý, šetrí čas, má malú variabilitu a dokáže odrážať obsah tuku v hornej časti tela“.
Fibrilácia predsiení a spánkové apnoe
Jedna z kľúčových štúdií, ktorú viedol tím z Bostonskej univerzity na vzorke 4 000 účastníkov, odhalila priamu súvislosť medzi obvodom krku a rizikom fibrilácie predsiení. Ide o bežnú poruchu srdcového rytmu, ktorá narúša normálny prietok krvi a výrazne zvyšuje riziko mŕtvice a srdcového zlyhania.
Štúdia zistila, že kritickou hranicou je obvod krku väčší ako 43 cm u mužov a 35,5 cm u žien. U takýchto jedincov bolo riziko fibrilácie predsiení výrazne vyššie, a to aj po zohľadnení iných faktorov ako BMI či obvod pása. Hrubší krk je navyše spojený aj s vyšším rizikom obštrukčného spánkového apnoe, ktoré taktiež prispieva k srdcovým problémom.
Potvrdené viacerými štúdiami
Podobné výsledky priniesla aj štúdia z Izraela v roku 2019, ktorá zistila, že riziko cukrovky, vysokého krvného tlaku a srdcových chorôb bolo u ľudí s hrubším krkom 2,3-krát vyššie.
Výskum z roku 2022 realizovaný v Šanghaji na vzorke takmer 1 500 ľudí vo veku 50 až 80 rokov potvrdil, že obvod krku je spojený s rizikom budúcich kardiovaskulárnych príhod, ako sú infarkt alebo mŕtvica. V tejto štúdii bol za rizikový považovaný obvod viac ako 38 cm u mužov a 33 cm u žien. Zistilo sa, že s každým štandardným nárastom obvodu krku sa pravdepodobnosť srdcovej príhody zvýšila 1,45-krát.
