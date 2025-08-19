  • Články
Komisiu, ktorá vypracuje bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, povedie Rubio

  • DNES - 22:32
  • Washington
USA, Ukrajina a európske krajiny vytvoria spoločnú komisiu, ktorá má vypracovať komplexné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, s možným využitím amerických vzdušných síl.

Ako v utorok s odvolaním sa na dva informované zdroje napísal webový portál Axios, komisiu povedie americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ukrajinskí a európski poradcovia pre národnú bezpečnosť sa do práce komisie a diskusií zapoja v najbližších dňoch.

Axios podotkol, že Rubio okrem postu šéfa diplomacie zároveň zastáva aj funkciu poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť.

Iniciatíva na vznik takejto komisie vzišla z pondelkových diskusií na vysokej úrovni v Bielom dome, na ktorých sa zúčastnil americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a kľúčové európske osobnosti vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.

Axios dodal, že ruský prezident Vladimir Putin počas svojho stretnutia s Trumpom, ktoré sa konalo v piatok 16. augusta na Aljaške, naznačil ochotu preskúmať koncepcie bezpečnostných záruk.

Putin navrhol Čínu ako jedného z ich možných garantov.

Hoci Trump a Zelenskyj v pondelok na svojom stretnutí v Bielom dome diskutovali aj o témach bezpečnostných záruk, vyhýbali sa podrobným diskusiám, uviedol pre Axios nemenovaný ukrajinský predstaviteľ.

Európski lídri na rozšírenom rokovaní v Bielom dome dosiahli s Trumpom konsenzus o implementovaní ochranných opatrení podobných článku 5 Washingtonskej zmluvy o NATO.

Trump v posledných dňoch opäť vylúčil členstvo Ukrajiny v aliancii NATO a pre televíziu Fox News povedal, že niektoré európske krajiny plánujú nasadiť svoje armády ako súčasť bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Podľa Trumpa svoje vojenské jednotky v teréne na Ukrajine chcú mať Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Pripustil, že USA by mohli poskytnúť leteckú podporu, avšak nie vojakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
