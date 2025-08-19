Costa: Európa sa musí aktívne zapojiť do mierových rokovaní o Ukrajine
- DNES - 22:31
- Lisabon
Predseda Európskej rady António Costa v utorok vyhlásil, že proces prijatia Ukrajiny do Európskej únie sa musí pohnúť vpred a Európa sa musí podieľať na nasledujúcich mierových rokovaniach spolu s Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Costa, ktorý prostredníctvom videohovoru z Lisabonu informoval lídrov štátov EÚ o pondelkovom summite vo Washingtone, následne novinárom povedal, že už samotná možnosť bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského lídra Vladimira Putina je „obrovským pokrokom“.
„Teraz musíme všetci túto možnosť premeniť na realitu, aby sa stretnutie aj skutočne udialo a bolo úspešné,“ povedal a vyzval na čo najskoršie uskutočnenie širších rokovaní za účasti Európy.
Podľa Costu nastal čas urýchliť zavedenie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré by boli podobné tým v článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Článok 5 stanovuje, že útok na jeden členský štát sa bude považovať za útok na všetky členské štáty NATO.
Hoci sa zdá čoraz menej pravdepodobné, že sa Zelenského požiadavka na členstvo Ukrajiny v NATO niekedy zrealizuje, európski lídri a americký prezident Donald Trump diskutujú o možnosti poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky podobné tým v článku 5, konštatuje DPA.
„Základom budúcich záruk sú vlastné ozbrojené sily Ukrajiny, kapacita ktorých musí byť posilnená,“ povedal. Costa zároveň dodal, že budúcnosť Ukrajiny nespočíva len v bezpečnostných opatreniach, ale aj v perspektíve stability a prosperity, ktorú by prinieslo práve členstvo v EÚ.
Costa na záver zdôraznil, že euroblok bude aj naďalej vyvíjať tlak na Rusko, aby zastavilo vojnu. Podľa jeho slov sa tiež pripravuje ďalší balík sankcií.
V súvislosti s intenzívnou diplomatickou aktivitou týkajúcou sa vojny na Ukrajine sa v stredu uskutoční virtuálne rokovanie náčelníkov generálnych štábov armád 32 členských krajín aliancie NATO.
