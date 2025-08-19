Slovák šoféroval na nemeckej diaľnici so 4,16 promile, na spolujazdca bol tester prikrátky
- DNES - 22:29
- Einhausen
Polícia v nemeckej spolkovej krajine Hesensko kontrolovala v pondelok neskoro večer osobné vozidlo, na ktorého nebezpečnú jazdu ju predtým upozornil iný vodič.
Ukázalo sa, že v aute sedeli dvaja muži zo Slovenska vo veku 31 a 37 rokov, ktorí boli pod značným vplyvom alkoholu. TASR o tom informuje na základe správy denníka Bild.
Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 v južnom Hesensku. Štýl jeho jazdy však bol značne neistý, navyše robilo „myšičky“ a menilo rýchlosť, ktorá sa pohybovala od 70 do 220 km/h, čím ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky.
Jeden z vodičov preto o 22.25 h nahlásil túto skutočnosť polícii. Tá ho zastavila na parkovisku diaľnice A 5 neďaleko Weiterstadtu. Test na alkohol v krvi ukázal u vodiča hodnotu 4,16 promile.
„U spolujazdca nebolo možné určiť hladinu alkoholu v krvi, pretože prístroj sa vypne pri piatich promile,“ povedal hovorca polície.
Slovákovi, ktorý sedel za volantom, bol odobratý vodičský preukaz.
V Nemecku je vedenie vozidla zakázané pri hladine alkoholu v krvi 0,5 promile alebo vyššej. Nad 1,1 promile ide o trestný čin.
