  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 19.8.2025Meniny má Lýdia
18°Bratislava

Netanjahu kritizuje Macrona za údajné podnecovanie antisemitizmu vo Francúzsku

  • DNES - 22:28
  • Jeruzalem
Netanjahu kritizuje Macrona za údajné podnecovanie antisemitizmu vo Francúzsku

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v liste adresovanom francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, do ktorého v utorok nahliadla agentúra AFP, prezidenta skritizoval a obvinil ho, že svojím rozhodnutím uznať Palestínsky štát podnecuje antisemitizmus.

Na konci júla Macron vyhlásil, že Francúzsko počas septembrového zasadnutia OSN oficiálne uzná Palestínsky štát. Týmto oznámením sa Francúzsko pridalo k čoraz dlhšiemu zoznamu krajín, ktoré od začiatku vojny v Pásme Gazy uznali palestínsku štátnosť.

Vaša výzva na (uznanie) Palestínskeho štátu prilieva olej do ohňa antisemitizmu. Nie je to diplomacia, je to ustupovanie. Je to odmena za teror Hamasu, posilňuje to neochotu Hamasu prepustiť rukojemníkov, povzbudzuje tých, ktorí ohrozujú francúzskych Židov, a podporuje nenávisť voči Židom vo vašich uliciach,“ napísal Netanjahu v liste.

Izraelský premiér ďalej vyzval Macrona, aby sa postavil voči antisemitizmu vo Francúzsku a namiesto slabosti začal rozhodne konať - „a to do jasného termínu: židovského Nového roka, 23. septembra“.

Podľa údajov agentúry AFP najmenej 145 z 193 členov OSN teraz uznáva alebo plánuje uznať Palestínsky štát, vrátane Veľkej Británie, Kanady a Austrálie, ktorá sa na zoznam pridala začiatkom augusta.

Netanjahu v utorok ostro kritizoval svoj austrálsky náprotivok Anthonyho Albaneseho, keď ho v príspevku na oficiálnom účte svojej kancelárie označil za „slabého politika, ktorý zradil Izrael a opustil austrálskych Židov“.

Tento osobný útok prišiel uprostred diplomatickej roztržky medzi oboma krajinami po tom, ako austrálska vláda v pondelok zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Izrael následnej odpovedal tým, že zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Komisiu, ktorá vypracuje bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, povedie Rubio

Komisiu, ktorá vypracuje bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, povedie Rubio

DNES - 22:32Zahraničné

USA, Ukrajina a európske krajiny vytvoria spoločnú komisiu, ktorá má vypracovať komplexné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, s možným využitím amerických vzdušných síl.

Costa: Európa sa musí aktívne zapojiť do mierových rokovaní o Ukrajine

Costa: Európa sa musí aktívne zapojiť do mierových rokovaní o Ukrajine

DNES - 22:31Zahraničné

Predseda Európskej rady António Costa v utorok vyhlásil, že proces prijatia Ukrajiny do Európskej únie sa musí pohnúť vpred.

Slovák šoféroval na nemeckej diaľnici so 4,16 promile, na spolujazdca bol tester prikrátky

Slovák šoféroval na nemeckej diaľnici so 4,16 promile, na spolujazdca bol tester prikrátky

DNES - 22:29Zahraničné

Polícia v nemeckej spolkovej krajine Hesensko kontrolovala v pondelok neskoro večer osobné vozidlo, na ktorého nebezpečnú jazdu ju predtým upozornil iný vodič.

Orbán: Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba ďalšia schôdzka Trumpa s Putinom

Orbán: Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba ďalšia schôdzka Trumpa s Putinom

DNES - 22:16Zahraničné

Hrozbu tretej svetovej vojny môže znížiť iba ďalšie stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Vosveteit.sk
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popieraHacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinkuNajznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľnýPriprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMSGoogle konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miestBatériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhoduSamsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtraRusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješZabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP