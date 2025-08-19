Orbán: Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba ďalšia schôdzka Trumpa s Putinom
- DNES - 22:16
- Budapešť
Hrozbu tretej svetovej vojny môže znížiť iba ďalšie stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Uviedol to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého koniec vojny na Ukrajine sa dá dosiahnuť iba diplomatickým úsilím, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Maďarsko víta kroky podniknuté v rozhovoroch Trumpa a Putina a podporuje ďalší proces rokovaní, najmä pokiaľ ide o druhé stretnutie Trumpa a Putina,“ napísal Orbán.
Premiér vo svojom príspevku tiež navrhol, aby Brusel inicioval čo najskoršie usporiadanie summitu EÚ - Rusko.
Na rokovaniach vo Washingtone sa v pondelok zúčastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia.
Americký prezident ešte pred rokovaniami vyhlásil, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie sa Kyjeva k Aliancii odmieta ako bezpečnostnú hrozbu pre Rusko. Európski lídri však uvítali Trumpovo oznámenie, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám Ukrajine.
Kallasová: Putinovi sa nedá veriť, nový balík sankcií EÚ bude v septembri
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v utorok avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve bude mať pripravený v septembri.
Putin navrhol ako miesto summitu so Zelenským Moskvu, ten to odmietol
Ruský prezident Vladimir Putin navrhol Moskvu ako možné miesto svojho rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré má byť zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.
Trump pripustil, že Putin možno nebude chcieť dohodu
Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu
Ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle.