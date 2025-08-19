  • Články
Orbán: Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba ďalšia schôdzka Trumpa s Putinom

  • DNES - 22:16
  • Budapešť
Orbán: Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba ďalšia schôdzka Trumpa s Putinom

Hrozbu tretej svetovej vojny môže znížiť iba ďalšie stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Uviedol to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého koniec vojny na Ukrajine sa dá dosiahnuť iba diplomatickým úsilím, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarsko víta kroky podniknuté v rozhovoroch Trumpa a Putina a podporuje ďalší proces rokovaní, najmä pokiaľ ide o druhé stretnutie Trumpa a Putina,“ napísal Orbán.

Premiér vo svojom príspevku tiež navrhol, aby Brusel inicioval čo najskoršie usporiadanie summitu EÚ - Rusko.

Na rokovaniach vo Washingtone sa v pondelok zúčastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia.

Americký prezident ešte pred rokovaniami vyhlásil, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie sa Kyjeva k Aliancii odmieta ako bezpečnostnú hrozbu pre Rusko. Európski lídri však uvítali Trumpovo oznámenie, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
