Lidl sťahuje z predaja obľúbený produkt
- DNES - 21:54
- Praha
Pri použití produktu hrozí vážne poškodenie zraku.
Obchodný reťazec Lidl v Českej republike sťahuje z predaja laserový merač vzdialenosti značky Parkside. Dôvodom je výrobná chyba, ktorá môže pri nesprávnom používaní spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Lidl ČR o tom informuje na svojej stránke.
Spoločnosť OWIM GmbH & Co.KG, ktorá je dodávateľom produktov pre reťazec Lidl, sťahuje z trhu výrobok „Laserový merač vzdialenosti PLEMP 75 A1“ obľúbenej značky Parkside s medzinárodným číslom tovaru (IAN) 470757_2407. Toto číslo nájdu zákazníci na typovom štítku umiestnenom na zadnej strane prístroja.
Foto: lidl.cz
Laser môže spôsobiť trvalé následky
Dôvodom na stiahnutie produktu je podozrenie, že laserová jednotka vo vnútri prístroja môže vykazovať nadmerný výkon, čo môže pri nesprávnom použití spôsobiť poškodenie zraku. Výrobca preto dôrazne varuje zákazníkov, aby zakúpený merač okamžite prestali používať a ďalej s ním nemanipulovali.
Tento výrobok sa v predajniach Lidl v Českej republike predával od mája 2025. Ak ste si výrobok zakúpili, môžete ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. Kúpna cena vám bude vrátená v plnej výške, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného dokladu.
