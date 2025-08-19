  • Články
Obchodný reťazec sťahuje z trhu syr

  • DNES - 20:49
  • Praha
Zákazníci by tento výrobok nemali konzumovať.

Obchodný reťazec BILLA v Česku z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja obľúbený syr. Ide o goudu privátnej značky BILLA Premium. Spoločnosť BILLA ČR o tom informuje na svojej stránke.

BILLA ČR sťahuje z predaja produkt s označením BILLA PREMIUM OLD JERSEY GOUDA v 175-gramovom balení s dátumom minimálnej trvanlivosti 20.08.2025. Dodávateľom je spoločnosť Vandersterre Holland B.V. Dôvodom stiahnutia z predaja je možný výskyt viditeľných kolónií plesní.

Foto: billa.cz

„Žiadame zákazníkov, aby v prípade výskytu viditeľnej plesne výrobok nekonzumovali,“ uvádza BILLA. Zákazníci môžu vrátiť výrobok v ktorejkoľvek predajni BILLA v Českej republike. Peniaze im budú vrátené aj bez dokladu o kúpe.

Zdroj: Info.sk, billa.cz
