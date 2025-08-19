Obchodný reťazec sťahuje z trhu syr
- DNES - 20:49
- Praha
Zákazníci by tento výrobok nemali konzumovať.
Obchodný reťazec BILLA v Česku z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja obľúbený syr. Ide o goudu privátnej značky BILLA Premium. Spoločnosť BILLA ČR o tom informuje na svojej stránke.
BILLA ČR sťahuje z predaja produkt s označením BILLA PREMIUM OLD JERSEY GOUDA v 175-gramovom balení s dátumom minimálnej trvanlivosti 20.08.2025. Dodávateľom je spoločnosť Vandersterre Holland B.V. Dôvodom stiahnutia z predaja je možný výskyt viditeľných kolónií plesní.
Foto: billa.cz
„Žiadame zákazníkov, aby v prípade výskytu viditeľnej plesne výrobok nekonzumovali,“ uvádza BILLA. Zákazníci môžu vrátiť výrobok v ktorejkoľvek predajni BILLA v Českej republike. Peniaze im budú vrátené aj bez dokladu o kúpe.
Lidl sťahuje z predaja obľúbený produkt
Pri použití produktu hrozí vážne poškodenie zraku.
MIRRI podporí internet pre sociálne znevýhodnených študentov cez poukážky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez výzvu podporí sumou takmer 24 miliónov eur internetové služby pre 48.000 znevýhodnených študentov cez poukážky na dva roky.
dTest: Európa mieri k zákazu tzv. večných chemikálií
Od 1. januára 2026 začne v EÚ platiť zákaz používania PFAS, teda tzv. večných chemikálií, v mnohých výrobkoch dennej spotreby.
Hnutie Slovensko: Stavebné povolenie pre baterkáreň by malo byť neplatné
Stavebné povolenie na výstavbu baterkárne v Šuranoch by malo byť neplatné.