Kallasová: Putinovi sa nedá veriť, nový balík sankcií EÚ bude v septembri
- DNES - 19:54
- Brusel
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v utorok avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve bude mať pripravený v septembri.
Podľa agentúry Reuters to Kallasová uviedla po virtuálnom summite Európskej rady, ktorý sa konal deň po schôdzke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a niekoľkých lídrov krajín EÚ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone.
Kallasová konštatovala, že „jednota medzi lídrami EÚ na dnešnom virtuálnom summite bola citeľná“. Uviedla, že problematiku bezpečnosti Ukrajiny a sankcií voči Rusku zaradila na prvé miesta agendy nadchádzajúcich rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ.
Vo svojom vyhlásení zverejnenom na sieti X Kallasová napísala, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa nedá veriť, že dodrží svoje sľuby či záväzky. „Preto musia byť bezpečnostné záruky dostatočne silné a dôveryhodné, aby odradili Rusko od preskupovania síl a opätovného útoku,“ dodala.
Kallasová zverejnila aj niekoľko podrobností o tom, ako EÚ prispeje k bezpečnostným zárukám na Ukrajine. Ozrejmila, že EÚ bude cvičiť ukrajinských vojakov a posilňovať svoje ozbrojené sily a zbrojný priemysel.
Putin navrhol ako miesto summitu so Zelenským Moskvu, ten to odmietol
Ruský prezident Vladimir Putin navrhol Moskvu ako možné miesto svojho rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré má byť zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.
Trump pripustil, že Putin možno nebude chcieť dohodu
Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu
Ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle.
Cassis: Švajčiarsko poskytne Putinovi imunitu, ak príde na mierové rokovania
Švajčiarsko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.