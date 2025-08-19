  • Články
Kallasová: Putinovi sa nedá veriť, nový balík sankcií EÚ bude v septembri

  • DNES - 19:54
  • Brusel
Kallasová: Putinovi sa nedá veriť, nový balík sankcií EÚ bude v septembri

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v utorok avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve bude mať pripravený v septembri.

Podľa agentúry Reuters to Kallasová uviedla po virtuálnom summite Európskej rady, ktorý sa konal deň po schôdzke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a niekoľkých lídrov krajín EÚ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone.

Kallasová konštatovala, že „jednota medzi lídrami EÚ na dnešnom virtuálnom summite bola citeľná“. Uviedla, že problematiku bezpečnosti Ukrajiny a sankcií voči Rusku zaradila na prvé miesta agendy nadchádzajúcich rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ.

Vo svojom vyhlásení zverejnenom na sieti X Kallasová napísala, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa nedá veriť, že dodrží svoje sľuby či záväzky. „Preto musia byť bezpečnostné záruky dostatočne silné a dôveryhodné, aby odradili Rusko od preskupovania síl a opätovného útoku,“ dodala.

Kallasová zverejnila aj niekoľko podrobností o tom, ako EÚ prispeje k bezpečnostným zárukám na Ukrajine. Ozrejmila, že EÚ bude cvičiť ukrajinských vojakov a posilňovať svoje ozbrojené sily a zbrojný priemysel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Putin navrhol ako miesto summitu so Zelenským Moskvu, ten to odmietol

Putin navrhol ako miesto summitu so Zelenským Moskvu, ten to odmietol

DNES - 18:41Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin navrhol Moskvu ako možné miesto svojho rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré má byť zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.

Trump pripustil, že Putin možno nebude chcieť dohodu

Trump pripustil, že Putin možno nebude chcieť dohodu

DNES - 16:26Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine.

Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu

Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu

DNES - 16:24Zahraničné

Ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle.

Cassis: Švajčiarsko poskytne Putinovi imunitu, ak príde na mierové rokovania

Cassis: Švajčiarsko poskytne Putinovi imunitu, ak príde na mierové rokovania

DNES - 15:30Zahraničné

Švajčiarsko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

