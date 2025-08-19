Následkami tragického prípadu na Hrachovej ulici sa zaoberá aj mestská časť Ružinov
Následkami tragického prípadu, ku ktorému došlo v utorok na Hrachovej ulici v bratislavskom Ružinove, sa zaoberá aj mestská časť.
Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. Na mieste udalosti, kde podľa neho došlo k rodinnej tragédii a následnému podpáleniu bytu, sa zaoberali situáciou niekoľko hodín zástupcovia miestneho úradu spolu s hasičmi a políciou v rámci postupov krízového riadenia.
„Dva byty, zhorený a priamo nad ním, sú neobývateľné, v šiestich ďalších statik odporučil niekoľko dní nezdržiavať sa. Jednej osobe spolu s hlavným mestom poskytujeme náhradné ubytovanie, čo je našou úlohou v takýchto situáciách,“ konštatuje Chren.
Starosta zároveň poďakoval hasičom, policajtom a ďalším odborníkom, ktorí v takýchto veľmi vypätých situáciách odvádzajú „obrovský kus roboty“. Obyvateľom a pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť. Deklaruje, že miestny úrad je im k dispozícií, ak by potrebovali ďalšiu pomoc.
Matka mala utopiť svoje deti a založiť požiar
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v utorok informovalo, že pri požiari bytu zahynuli dve deti. Záchranári ošetrili ďalších dvoch dospelých ľudí.
Podľa informácií televízie Markíza je za úmrtie dvojročného chlapca a päťročného dievčatka zodpovedná ich matka.
Žena sa údajne policajtom priznala, že deti najskôr utopila vo vani a potom podpálila byt. Záchranné zložky mali ich nehybné telá nájsť v kúpeľni bez známok života. Napriek snahe záchranárov sa resuscitácia skončila neúspešne.
Na mieste podľa Hasičského a záchranného zboru zasahovalo 25 profesionálnych hasičov s deviatimi kusmi techniky. Okrem nich na mieste boli aj ružinovskí dobrovoľní hasiči. Polícia v tejto súvislosti obmedzila na osobnej slobode ženu.
