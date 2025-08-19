Putin navrhol ako miesto summitu so Zelenským Moskvu, ten to odmietol
18:41
- Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin navrhol Moskvu ako možné miesto svojho rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré má byť zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.
Podľa dvoch zdrojov oboznámených s obsahom pondelkového telefonátu prezidenta USA Donalda Trumpa s Putinom o tom v utorok informovala agentúra AFP. Zelenskyj však možnosť schôdzky v Moskve obratom vylúčil.
Počas diplomatických rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine sa objavili rôzne návrhy týkajúce sa miesta avizovaného trojstranného summitu za účasti prezidentov USA, Ruska a Ukrajiny, píše TASR.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok navrhol, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo vo Švajčiarsku, konkrétne v Ženeve, kde sa v minulosti odohralo už viacero významných schôdzok a je sídlom mnohých medzinárodných organizácií.
V nadväznosti na Macronovo vyjadrenie švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis vyjadril pripravenosť hostiť ruského prezidenta Vladimira Putina, ak by jeho návšteva poslúžila mierovým iniciatívam, a to aj napriek existujúcemu zatykaču Medzinárodného trestného súdu (ICC) vydanému na Putina za odvlečenie detí z Ukrajiny.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani tiež pripustil, že Ženeva „by mohla byť najvhodnejším miestom“ na summit a Taliansko s touto možnosťou súhlasí. Podľa britskej televízie Sky News uprednostňuje Ženevu aj Rusko.
Lokalitou preferovanou Trumpom a Zelenským je však Rím, s čím súhlasia aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a viceprezident J. D. Vance.
Nemenovaní diplomati EÚ podľa Sky News uviedli, že stále je v hre niekoľko lokalít. Podľa utorkovej správy agentúry Reuters a televízie Sky News sa ako možné miesto stretnutia Zelenského a Putina zvažuje i Budapešť či Helsinki.
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza by sa Zelenskyj s Putinom mohli stretnúť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.
Posledné priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa konali v júni v Turecku. Putin vtedy odmietol Zelenského verejné pozvanie na osobné stretnutie a namiesto toho vyslal do Istanbulu delegáciu na nižšej úrovni.
Trump pripustil, že Putin možno nebude chcieť dohodu
Americký prezident Donald Trump v utorok vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine.
