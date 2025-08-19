Ministerstvo životného prostredia SR dokončilo návrhy zonácií TANAP-u a NAPANT-u
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dokončilo návrhy zonácií Tatranského národného parku (TANAP) a Národného parku Nízke Tatry (NAPANT).
Oba návrhy sú verejnosti k dispozícii na elektronických úradných tabuliach okresných úradov v Prešove a Žiline. Súčasťou sú aj návrhy programu starostlivosti o chránené územia. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP SR.
„Na ich konečnej podobe sme sa dohodli s ľuďmi, ktorí v tomto území priamo žijú aj pracujú. Výsledkom našich návrhov zonácií tak budú životaschopné národné parky, nie nefungujúce skanzeny, ktoré za minulej vlády produkovali stratu 30 miliónov eur ročne,“ zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Návrh zonácií bol podľa envirorezortu odborne prediskutovaný so samosprávami, neštátnymi vlastníkmi i ďalšími kľúčovými subjektmi. Piliermi návrhov zonácií má byť zmysluplný rozvoj, podpora turizmu, ochrana najcennejších lokalít a rovnako aj zohľadnenie potrieb ľudí, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na danom území. Ide o návrhy nariadení vlády, ktorými sa budú vyhlasovať národné parky.
V rámci TANAP-u počíta návrh zonácie s rozšírením rozlohy územia národného parku zo súčasných 73.800 na 74.118 hektárov. Viac ako polovicu novej výmery bude tvoriť územie zóny A v najprísnejšom, piatom stupni ochrany. V zóne B s rozlohou 8607 hektárov bude platiť 4. stupeň ochrany, v zóne C s výmerou 27.499 hektárov 3. stupeň ochrany. Najnižší, 2. stupeň bude platiť na území s výmerou približne 935 hektárov. Ochranné pásmo TANAP-u bude merať približne 28.236 hektárov.
Najprísnejšie chránené územie NAPANT-u sa má rozprestierať na výmere s veľkosťou 25.571 hektárov, zóna B so 4. stupňom ochrany bude dosahovať rozlohu 21.187 hektárov. Najväčšiu časť územia NAPANT-u bude tvoriť zóna C s 3. stupňom ochrany. Najmenšiu časť územia národného parku bude tvoriť zóna D s výmerou 479 hektárov, na ktorej bude platiť 2. stupeň ochrany. Celková výmera ochranného pásma dosiahne veľkosť 55.117 hektárov.
Ďalšia nehoda na D2: Zrazili sa dva kamióny
Na D2 sa stala ďalšia dopravná nehoda.
Prokurátor navrhol uznať Petra Liptáka za vinného pre výroky počas pandémie
Prokurátor navrhol uznať lekára Petra Lipátka, ktorý vyzýval na verejnom zhromaždení v decembri 2020 nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, za vinného z podnecovania a uložiť mu adekvátny trest.
Tragický požiar bytu: O život prišli dve deti
Pri požiari bytu zasahujú všetky záchranné zložky.
GIB EnergyX: Baterkáreň v Šuranoch dostala stavebné povolenie
Baterkáreň v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese dostala od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Nitra stavebné povolenie.