Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu
- DNES - 16:24
- Praha
Ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle.
Pomáhať by mohlo napríklad v logistike, odmínovaní či v chemickej ochrane. Česká ministerka obrany Jana Černochová to povedala v utorok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pondelková schôdzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a niektorých európskych lídrov s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom priniesla podľa nej v debate o bezpečnostných zárukách dôležitý posun. Európa a USA sa zhodujú na tom, že garancie musia byť nielen symbolické, ale jasné a odrádzajúce, podotkla.
„Česko je súčasťou koalície ochotných a stojí na strane Ukrajiny, podporuje jej obranu a budúcu bezpečnosť. Platí ale jasne: českých vojakov na front neposielame. Ak nastane prímerie, dokážeme pomôcť tak, ako sme to robili napríklad na Balkáne - v logistike, odmínovaní alebo v chemickej ochrane,“ uviedla Černochová.
V súčasnosti je podľa nej kľúčová aktívna rola Spojených štátov a dohoda o konkrétnych parametroch záruk. „Putin má šancu sadnúť si k rokovaciemu stolu. Je to šanca, ktorá by nemala byť premárnená v záujme životov ukrajinských aj ruských vojakov a civilistov. Ak prezident Putin túto šancu zmarí pre svoje pochabé imperialistické záujmy, bude musieť nasledovať tvrdá odpoveď,“ dodala.
