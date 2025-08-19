  • Články
Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu

  • DNES - 16:24
  • Praha
Černochová: Česko v rámci bezpečnostných záruk nepošle vojakov na Ukrajinu

Ak na Ukrajine nastane prímerie, Česko tam v rámci bezpečnostných záruk, ktoré by Kyjevu poskytol Západ, svojich vojakov nevyšle.

Pomáhať by mohlo napríklad v logistike, odmínovaní či v chemickej ochrane. Česká ministerka obrany Jana Černochová to povedala v utorok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pondelková schôdzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a niektorých európskych lídrov s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom priniesla podľa nej v debate o bezpečnostných zárukách dôležitý posun. Európa a USA sa zhodujú na tom, že garancie musia byť nielen symbolické, ale jasné a odrádzajúce, podotkla.

Česko je súčasťou koalície ochotných a stojí na strane Ukrajiny, podporuje jej obranu a budúcu bezpečnosť. Platí ale jasne: českých vojakov na front neposielame. Ak nastane prímerie, dokážeme pomôcť tak, ako sme to robili napríklad na Balkáne - v logistike, odmínovaní alebo v chemickej ochrane,“ uviedla Černochová.

V súčasnosti je podľa nej kľúčová aktívna rola Spojených štátov a dohoda o konkrétnych parametroch záruk. „Putin má šancu sadnúť si k rokovaciemu stolu. Je to šanca, ktorá by nemala byť premárnená v záujme životov ukrajinských aj ruských vojakov a civilistov. Ak prezident Putin túto šancu zmarí pre svoje pochabé imperialistické záujmy, bude musieť nasledovať tvrdá odpoveď,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
