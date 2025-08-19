  • Články
  • DNES - 16:22
dTest: Európa mieri k zákazu tzv. večných chemikálií

Od 1. januára 2026 začne v EÚ platiť zákaz používania PFAS (perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky, pozn. TASR), teda tzv. večných chemikálií, v mnohých výrobkoch dennej spotreby.

Tieto látky sa pre svoje odpudivé a tepelne odolné vlastnosti dlhodobo využívajú v kozmetike, oblečení, kuchynských pomôckach aj obaloch na potraviny. Ich prítomnosť sa však čoraz viac spája s negatívnymi vplyvmi na zdravie a životné prostredie. Upozornila na to Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu pre spotrebiteľov dTest.

Zdôraznila, že PFAS sú látky, ktoré sa v prírode takmer nerozkladajú - dlhodobo pretrvávajú v životnom prostredí a hromadia sa v telách ľudí aj zvierat. Odborné štúdie ich spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny, hormonálnych porúch, poškodenia pečene, oslabenia imunity a zníženej plodnosti.

Spoločný európsky test spotrebiteľských organizácií potvrdil podľa nej prítomnosť PFAS v 28 % z 228 testovaných produktov. Chemikálie sa našli napríklad v kuchynských vreckách na pukance, teplovzdušných fritézach, dentálnych nitiach, menštruačných nohavičkách, obrusoch či remienkoch smart hodiniek. „Alarmujúci je aj výskyt nelegálnych PFAS, ktoré sú už v EÚ zakázané, napriek tomu sa ďalej objavujú v nepovolených koncentráciách, čo poukazuje na slabú kontrolu dovozu a medzeru v ochrane spotrebiteľov v rámci EÚ,“ podčiarkla Hoffmannová.

Od roku 2026 bude podľa nej používanie PFAS zakázané v kozmetike, textile, obuvi, lyžiarskych voskoch a impregnačných prostriedkoch. Výnimku budú mať len produkty nevyhnutné pre ochranu a bezpečnosť (napríklad ochranné odevy pre hasičov alebo armádu). Od roku 2030 sa zákaz rozšíri aj na ďalšie domáce textílie, ako sú obrusy, zástery, chňapky alebo matracové poťahy. Technické textílie používané v priemysle alebo národnom bezpečnostnom sektore zostanú povolené iba tam, kde pre ne neexistuje vhodná alternatíva.

Hoci ide o významný regulačný krok, niektoré oblasti zostávajú mimo rámca zákazu. Patria sem napríklad teflónové panvice, čo je výsledok intenzívneho lobingu zo strany výrobcov, ale aj produkty s nízkym obsahom PFAS - pre ne budú limitné hodnoty ešte len stanovené,“ vysvetlila Hoffmannová z dTestu.

Sami spotrebitelia môžu podľa nej aktívne prispieť k zníženiu používania týchto látok - odporúča sa vyhýbať produktom s označením PTFE, Teflon, Gore-Tex (staršie verzie) a preferovať certifikované výrobky s označením bez PFAS alebo PFC-free, prípadne s ekoznačkami ako EU Ecolabel, Oeko-Tex 100 alebo GOTS. Oplatí sa dávať pozor na marketingové tvrdenie typu nepriľnavý, vodoodpudivý alebo ľahko umývateľný. Tieto popisy často signalizujú možné použitie PFAS.

A v neposlednom rade sa informujte priamo u predajcov - najmä pri textile alebo kuchynských výrobkoch - či vami vybraný produkt spĺňa platnú európsku alebo národnú legislatívu,“ odporučila Hoffmannová.

Môžete tiež podporiť výzvu spotrebiteľských organizácií európskym politikom, aby do roku 2029 zakázali všetky rizikové látky v spotrebnom tovare. Výzva je súčasťou projektu ToxFREE Life for All, ktorého cieľom je prispieť k zníženiu prítomnosti nebezpečných chemikálií v každodennom živote,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
