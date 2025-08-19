Ďalšia nehoda na D2: Zrazili sa dva kamióny

  • Články
Na D2 sa stala ďalšia dopravná nehoda.

Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo v utorok popoludní k ďalej dopravnej nehode. Zrazili sa tam dva kamióny, pričom jeden z nich sa následne prevrátil. Diaľnica je prejazdná v ľavom jazdnom pruhu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.

Ide o ďalšiu nehodu na diaľnici D2 potom, ako na 8 km v smere z Malaciek do Českej republiky havaroval kamión.

„Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nehoda sa stala krátko po 10.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
