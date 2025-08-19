  • Články
  • DNES - 15:30
  • Ženeva
Cassis: Švajčiarsko poskytne Putinovi imunitu, ak príde na mierové rokovania

Švajčiarsko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Šéfovi Kremľa by Švajčiarsko poskytlo imunitu, vyhlásil v utorok švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis. TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a portálu stanice BBC.

Cassis ocenil návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa prípadné stretnutie konalo v Ženeve, a vyjadril vďaku za prejavenú dôveru voči Švajčiarsku. Macron po pondelkových rokovaniach v Bielom dome poznamenal, že summit medzi lídrami Ruska a Ukrajiny by sa mohol konať v Európe. „Bude ho hostiť neutrálna krajina, možno Švajčiarsko – presadzujem Ženevu – alebo iná krajina,“ vyhlásil.

Existujú však právne otázky týkajúce sa takéhoto stretnutia, poznamenala BBC. Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu totižto vydal na ruského lídra zatykač. Orgány členských krajín ICC by ho teda v prípade, ak vstúpi na ich územie, mali zatknúť.

Švajčiarska vláda, ktorá ratifikovala Rímsky štatút o zriadení ICC, však už poverila svojich právnikov, aby sa touto otázkou zaoberali. Cassis na tlačovej konferencii povedal, že existuje priestor na flexibilitu. „Môžeme to (stretnutie) urobiť napriek zatykaču na Putina vďaka našej špeciálnej úlohe a úlohe Ženevy ako európskeho sídla Organizácie Spojených národov“.

Vlani tiež švajčiarska vláda stanovila „pravidlá pre udelenie imunity osobe, na ktorú bol vydaný medzinárodný zatykač. Ak táto osoba prichádza na mierovú konferenciu, nie ak prichádza zo súkromných dôvodov“, doplnil Cassis.

Putin naposledy navštívil Ženevu v júni 2021, kde sa stretol s vtedajším americkým prezidentom Joeom Bidenom. Posledné bilaterálne rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa konali v Istanbule.

Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády pre denník The Guardian uviedol, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť aj v Maďarsku. Jedným z dôvodov v prospech takéhoto rozhodnutia by mohla byť skutočnosť, že tamojší parlament v máji schválil vystúpenie krajiny z ICC.

Zdroj: Info.sk, TASR
