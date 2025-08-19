  • Články
Prokurátor navrhol uznať Petra Liptáka za vinného pre výroky počas pandémie

  • DNES - 15:26
  • Bratislava
Prokurátor navrhol uznať lekára Petra Lipátka, ktorý vyzýval na verejnom zhromaždení v decembri 2020 nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, za vinného z podnecovania a uložiť mu adekvátny trest.

Uviedol to v utorok pred Mestským súdom Bratislava I vo svojej záverečnej reči. Obžalovaný žiadal oslobodiť spod obžaloby z dôvodu, že ju považuje za nezákonnú, neúplnú a nezrozumiteľnú. Rozsudok má byť vyhlásený v piatok (22. 8.).

Jedným z trestov, ktoré prokurátor navrhol je peňažný trest vo výške približne 3000 eur. V prípade jeho nesplnenia náhradný trest odňatia slobody, nie nižší ako tri mesiace. Druhú alternatívu navrhol podmienečný trest odňatia slobody nie nižší ako šesť mesiacov so skúšobnou dobou na dva roky.

Obhajoba v záverečnej reči argumentovala, že nebol preukázaný úmysel skutku, ktorý je Petrovi Liptákovi kladený za vinu. „Obžalovaný verejne vystúpil za ochranu zdravia, v konaní boli čiastočne vykonané dôkazy medicínskeho charakteru, pre ktoré považuje Peter L. obžalobu za nedôvodnú,“ uviedol advokát.

Peter Lipták obhajoval svoje výroky aj slovami, že nebola žiadna pandémia. Z toho dôvodu podľa jeho slov vyzýval ľudí, aby sa zhromažďovali. „Prečo nebola pandémia? Nebola incidiencia. Nebola smrtnosť, ktorá by ohrozovala ľudí. Vyzýval som ľudí, aby sa netestovali. Keď je človek zdravý, nemá sa čo testovať. Vyzýval som ľudí, aby sa neočkovali vakcínou, ktorá nemá záruky o bezpečnosti,“ obhajoval sa v záverečnej reči lekár.

Na hlavnom pojednávaní tiež prehrávali zvukový záznam výrokov lekára zo zhromaždenia, ktorými mal podľa obžaloby podnecovať. V nich napríklad tvrdil, že testovanie je príčinou pandémie, či to, že testovaním pribúdajú pozitívne testovaní, nie chorí. „Nemocnice sú preťažené, pretože tam pribúdajú pacienti. Prečo sa títo pacienti neliečia na ambulanciách? Veď máme lieky, ale naša vláda ich nedáva do ambulancií,“ odznelo v nahrávke. Peter Lipták komentoval nahrávku napríklad slovami, že sa postavil proti fašistickému režimu a legislatíve, v dôsledku ktorej podľa neho zomreli desaťtisíce ľudí.

Obžaloba bola podaná pre výrok Petra Liptáka na zhromaždení v Bratislave. „Robme všetko naopak ako žiadajú. Zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti,“ vyzýval.

Zdroj: Info.sk, TASR
