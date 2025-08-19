Tragický požiar bytu: O život prišli dve deti
Pri požiari bytu zasahujú všetky záchranné zložky.
Pri požiari bytu na Hrachovej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov zahynuli dve deti. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti.
"Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť," uviedli záchranári na Facebooku.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. OS ZZS vyslalo k požiaru dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci.
Ako uviedlo hasičské operačné stredisko pre TASR, s požiarom aktuálne bojuje sedem kusov techniky a 22 hasičov. Horí podľa neho v byte na treťom poschodí päťposchodového domu.
