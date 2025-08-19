  • Články
GIB EnergyX: Baterkáreň v Šuranoch dostala stavebné povolenie

  • DNES - 13:49
  • Šurany/Nitra
GIB EnergyX: Baterkáreň v Šuranoch dostala stavebné povolenie

Baterkáreň v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese dostala od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Nitra stavebné povolenie.

Spoločnosti GIB EnergyX Slovakia to umožní vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny (GWh). TASR o tom spoločnosť informovala v utorok s tým, že povolenie získala v pondelok (18. 8.). Občianska iniciatíva Chránime si naše avizovala protestnú akciu.

Povolenie zahŕňa výstavbu hlavných výrobných hál, skladov, vrátnic, ako aj viacerých inžinierskych objektov vrátane vonkajších elektrických rozvodov, trafostaníc a dočasných stavieb potrebných pre zariadenie staveniska a jeho pripojenie na infraštruktúru,“ uviedla firma.

Spoločnosť ubezpečila, že všetky práce budú realizované v súlade s podmienkami učenými dotknutými orgánmi. „V tomto rozhodnutí sa konštatuje, že navrhovaná činnosť, pri dodržaní všetkých technických, bezpečnostných a organizačných opatrení, nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie ani zdravie obyvateľov,“ vyhlásila firma.

Ako GIB EnergyX poukázala, stavebné povolenie jej dovoľuje postaviť objekty pre prototypovú výrobu v rozsahu do jednej GWh. Prevádzka by mala slúžiť na overenie technológií a výrobného procesu.

Sériová výroba v plnom plánovanom rozsahu 20 GWh, ako aj výstavba ďalších výrobných kapacít, bude možná až po schválení dokumentácie v rámci tzv. veľkej EIA, ktorá sa aktuálne posudzuje v samostatnom povoľovacom procese,“ zdôraznila firma. Ako poukázala, tento postup je v súlade s legislatívou a predstavuje štandardný prístup „k výstavbe rozsiahlej investície s ohľadom na environmentálne aj technologické požiadavky“.

Občianska iniciatíva Chránime si naše, ktorá sa proti výstavbe baterkárne postavila, pre TASR uviedla, že na sobotu (23. 8.) zvoláva protestnú akciu. „Doteraz sme podali desiatky rôznych podaní, žalôb a pripomienok plných konkrétnych faktov a dôkazov o porušovaní zákonov. Väčšina bola ako čarovným prútikom zmetená zo stola, mnohé dodnes neboli riešené napriek urgentnosti, na ktorú sme upozorňovali. Dokonca nie je raritou, že sa naše podanie ‚stratilo‘ alebo sa ním inštitúcia odmietla zaoberať alebo nás jednoducho svojvoľne vylúčili z účastníkov konania,“ tvrdí iniciatíva.

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia začala minulý piatok (15. 8.) s realizáciou prípravných prác na pozemkoch pre budúci závod baterkárne v Šuranoch. Pozemky s výmerou 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park prevzala spoločnosť od MH Invest do užívania začiatkom augusta.

Proti výstavbe baterkárne protestujú niektorí obyvatelia Šurian, Bánova či iných obcí v rámci iniciatívy Chránime si naše. Na nedostatky v dokumentácii upozorňovali opoziční predstavitelia. Obávali sa, že investor chce obísť riadny proces EIA. Firmy, ktoré do projektu investujú, to odmietli. Nesúhlasia ani s tým, že by baterkáreň ohrozovala životné prostredie alebo zdravie obyvateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
