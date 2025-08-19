M. Šutaj Eštok: Ukrajina a celá Európa má najväčšiu šancu na mier
Ukrajina a celá Európa má aktuálne najväčšiu šancu na mier od začiatku vojny. Myslí si to minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Stretnutia zainteresovaných lídrov hodnotí pozitívne. Uviedol to na sociálnej sieti.
„Nerozumiem všetkým tým výčitkám opozície a im blízkych expertov, že sa ‚nič nedohodlo‘. Po rokoch bojov je asi každému jasné, že riešenie sa nezrodí lusknutím prsta. Ale je nesmierne dôležité, že sa dnes toto riešenie aktívne hľadá, že za rokovacím stolom sedia všetci vrátane Európy a že na ukončenie vojny je čoraz väčšia nádej,“ uviedol.
Americký prezident Donald Trump sa v piatok (15. 8.) večer stredoeurópskeho letného času stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške. V pondelok (18. 8.) séria stretnutí pokračovala rokovaniami s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Stretnutia sa týkali ukončenia vojny na Ukrajine. Dôjsť by mohlo aj k rokovaniu Zelenského, Putina a Trumpa.
