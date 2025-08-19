  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 19.8.2025Meniny má Lýdia
26°Bratislava

Lavrov: Rusko neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine; chce záruky

  • DNES - 13:31
  • Moskva
Lavrov: Rusko neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine; chce záruky

Moskva neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Zdôraznil však, že prípadné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským lídrom Vladimirom Putinom musí byť dôkladne pripravené.

Prezident (Putin) to opakoval mnohokrát,“ uviedol Lavrov. „Hlavné je, aby sa akékoľvek formáty nezavádzali len preto, aby o nich na druhý deň niekto napísal v novinách alebo večer ukázal v televízii,“ doplnil v rozhovore pre televíziu Rossija 24.

Podľa Lavrova je nevyhnutné, aby akákoľvek mierová dohoda garantovala bezpečnosť Ruska. „Bez rešpektovania bezpečnostných záujmov Ruska, bez plného rešpektovania práv Rusov a rusky hovoriacich ľudí žijúcich na Ukrajine nemôže byť reč o žiadnych dlhodobých dohodách,“ poznamenal.

Jeho vyhlásenia prišli deň po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. Obaja lídri vyjadrili nádej, že rokovania pripravia pôdu na bilaterálne či trojstranné rozhovory s účasťou Putina.

Lavrov zároveň ocenil prístup Trumpa, zatiaľ čo kritizoval európskych lídrov. Atmosféru piatkového stretnutia Trumpa a Putina na Aljaške označil za „veľmi dobrú“. „Bolo jasné, že americký prezident a jeho tím úprimne chcú dosiahnuť dlhodobý, udržateľný a spoľahlivý výsledok,“ povedal.

V rozhovore tiež uviedol, že „Trump má pozvánku na návštevu Ruska“. Reagoval na otázku, či by americký prezident mohol navštíviť krajinu do konca tohto roka.

Trump počas pondelkových rokovaní vyhlásil, že prímerie nie je potrebné a mierová dohoda sa dá dosiahnuť aj počas prebiehajúcej vojny – čo je postoj Moskvy, nie však Európy, píše sa v správe portálu stanice Sky News. Lavrov dodal, že európski lídri „na každom kroku trvali iba na prímerí a následnom pokračovaní dodávok zbraní Ukrajine“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
The Guardian: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku

The Guardian: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku

DNES - 13:06Zahraničné

Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.

Poľsko: Spor vlády a prezidenta pre neúčasť na rokovaní v Bielom dome pokračuje

Poľsko: Spor vlády a prezidenta pre neúčasť na rokovaní v Bielom dome pokračuje

DNES - 11:56Zahraničné

V Poľsku pokračuje spor o zodpovednosť za neúčasť na pondelkovom rokovaní vo Washingtone.

Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve

Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve

DNES - 10:32Zahraničné

Francúzsky prezident navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

DNES - 9:52Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s Volodymyrom Zelenským.

Vosveteit.sk
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miestBatériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhoduSamsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtraRusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješZabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!
Rusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tváríRusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tvárí
Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP