Lavrov: Rusko neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine; chce záruky
- DNES - 13:31
- Moskva
Moskva neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Zdôraznil však, že prípadné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským lídrom Vladimirom Putinom musí byť dôkladne pripravené.
„Prezident (Putin) to opakoval mnohokrát,“ uviedol Lavrov. „Hlavné je, aby sa akékoľvek formáty nezavádzali len preto, aby o nich na druhý deň niekto napísal v novinách alebo večer ukázal v televízii,“ doplnil v rozhovore pre televíziu Rossija 24.
Podľa Lavrova je nevyhnutné, aby akákoľvek mierová dohoda garantovala bezpečnosť Ruska. „Bez rešpektovania bezpečnostných záujmov Ruska, bez plného rešpektovania práv Rusov a rusky hovoriacich ľudí žijúcich na Ukrajine nemôže byť reč o žiadnych dlhodobých dohodách,“ poznamenal.
Jeho vyhlásenia prišli deň po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. Obaja lídri vyjadrili nádej, že rokovania pripravia pôdu na bilaterálne či trojstranné rozhovory s účasťou Putina.
Lavrov zároveň ocenil prístup Trumpa, zatiaľ čo kritizoval európskych lídrov. Atmosféru piatkového stretnutia Trumpa a Putina na Aljaške označil za „veľmi dobrú“. „Bolo jasné, že americký prezident a jeho tím úprimne chcú dosiahnuť dlhodobý, udržateľný a spoľahlivý výsledok,“ povedal.
V rozhovore tiež uviedol, že „Trump má pozvánku na návštevu Ruska“. Reagoval na otázku, či by americký prezident mohol navštíviť krajinu do konca tohto roka.
Trump počas pondelkových rokovaní vyhlásil, že prímerie nie je potrebné a mierová dohoda sa dá dosiahnuť aj počas prebiehajúcej vojny – čo je postoj Moskvy, nie však Európy, píše sa v správe portálu stanice Sky News. Lavrov dodal, že európski lídri „na každom kroku trvali iba na prímerí a následnom pokračovaní dodávok zbraní Ukrajine“.
