PS vyzýva Šaška, aby vysvetlil podrobnosti o zrušení tendra na záchranky
Ani dva týždne po zrušení tendra na záchranky sa verejnosť nedozvedela o ňom podrobnosti a nie je známy ani ďalší vývoj v zabezpečení zdravotnej starostlivosti na najbližšie mesiace.
Vyhlásil to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby situáciu so záchrankami objasnil, vysvetlil pochybenia a takisto povedal, či bol tender zrušený zákonne.
„Minister zdravotníctva Šaško sa od zrušenia tendra na záchranky vyhýba odpovediam. Opakovane odmietol vysvetliť prepojenia na stranu Hlas a všetky podozrenia spojené s uchádzačmi. Tvári sa, že zrušením tendra je vec vybavená, no verejnosť dodnes nevie, ako budú zabezpečené štyri už v auguste končiace body záchrannej služby, pričom ďalšie sa budú končiť každý nasledujúci mesiac,“ povedal Dvořák na utorkovej tlačovej konferencii. Minister podľa neho nevysvetlil, aké nápravy urobí, aby sa podobným podozreniam v budúcnosti zabránilo.
Dvořák si tiež pýta odpovede na právny základ zrušenia tendra. „Ak nebol tender zrušený zákonne, znamená to, že uchádzači z minulého tendra sa budú môcť súdiť so Slovenskou republikou a budú môcť vysúdiť nejaké peniaze od nás všetkých daňových poplatníkov,“ obáva sa poslanec. Kritizuje tiež, že ani po dvoch koaličných radách minister ani premiér Robert Fico (Smer-SD) nevysvetlili, v čom bol tender netransparentný a neprišli s novým riešením.
Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Šaško požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender sa zruší zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo pred týždňom v stredu (13. 8.).
Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok predstavil tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.
